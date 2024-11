Melania Trump po zmagi soproga: Ščitili bomo srce naše republike – svobodo

Manj kot 24 ur po tem, ko so Američani Donalda Trumpa izvolili za 47. predsednika ZDA, se je na spletu oglasila njegova soproga. "Večina Američanov nam je zaupala pomembno odgovornost. Varovali bomo srce naše republike – svobodo," je obljubila Melania Trump, ki bo ponovno zavzela vlogo ameriške prve dame.

Od državljanov pričakuje, da se ponovno zavežejo drug drugemu in se dvignejo nad ideologijo za individualno svobodo, gospodarsko blaginjo in varnost. "Ameriška energija, spretnost in pobuda bodo združile naše najboljše ume, ki bodo naš narod večno poganjali naprej," je zaključila.

Melania je že pred tem dejala, da je bila pozicija prve dame ZDA zanjo "največja čast" v življenju. Ko je bil Trump leta 2017 prvič inavguriran, je postala šele druga prva dama, rojena zunaj ZDA.