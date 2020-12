Melania Trump tarča kritik, ker je otrokom v bolnišnici brala brez maske

Soproga ameriškega predsednika Melania Trump je že tretje leto zapored obiskala otroško bolnišnico v Washingtonu, kjer je skupini bolnih otrok in njihovim družinskim članom prebrala otroško pravljico o božičnih okraskih. Ob prihodu v bolnišnico je Melania masko nosila, med branjem pa si je masko odstranila, poroča Independent.

Bela hiša je v izjavi za javnost zapisala, da je prva dama otroško knjigo brala majhni skupini otrok, ki so bili na varni razdalji. "Zaradi pandemije novega koronavirusa je bilo število oseb v prostoru omejeno, vsi gostje pa so nosili zaščitne maske in vzdrževali varno razdaljo," so sporočili iz Bele hiše.

Trumpova je, kot so zapisali, upoštevala vse protokole, ki veljajo v bolnišnicah glede nošenja mask. Slednje niso obvezne, ko ima obiskovalec pred zbranimi govor in je od publike oddaljen 1,8 metra, so poudarili. Branje pravljic je bilo letos sicer močno okrnjeno, večina bolnikov pa je obisk prve dame spremljala prek prenosa v živo iz bolniških sob.

Zakonca Trump sta bila od začetka pandemije že večkrat tarča kritik zaradi nenošenja zaščitnih mask. V ZDA so sicer odkrili več kot 16 milijonov okužb, s covidom-19 pa je umrlo več kot 300.000 ljudi. Donald Trump, Melania in njun sin Barron so se z virusom prav tako okužili in uspešno okrevali.