Melania Trump v poslovilnem videu ironično o sočutju in enotnosti

Melania Trump je prva žena ameriškega predsednika, ki v Beli hiši ne bo pričakala bodočega predsedniškega para. Dosedanja praksa je namreč bila, da predsedniški par, ki odhaja, v Belo hišo povabi bodočega predsednika ZDA in prvo damo ter jima pripravi poseben sprejem in ogled Bele hiše. Je pa Melania posnela poslovilni video, v katerem obsoja nasilje in – ironično – govori o prijaznosti in sočutju.

Prva dama ZDA Melania Trumpje v šestminutnem videu, ki ga je posnela ob slovesu od Bele hiše, pohvalila svojo pobudo za otroke Bodi najboljši in poudarila, da nasilje ni nikoli pravi odgovor. Američane je pozvala k poenotenju, svoje naslednice Jill Biden pa ni povabila na ogled v Belo hišo. S tem je požela veliko kritik, saj se je – tako kot njen možDonald Trump, odpovedala tradiciji in pokazala, da so njene izjave zgolj prazne besede, brez konkretnih dejanj. Melania je v posnetku izrazila tudi hvaležnost in dejala, da ji je bilo v največjo čast, da je lahko služila kot prva dama ZDA.

V zadnjih štirih letih se je Trumpova osredotočila na kampanjo za pomoč otrokom, predvsem z nasvetom, naj bodo najboljši, kar so lahko. To sporočilo je pred odhodom iz Bele hiše na Florido poslala tudi vsem odraslim Američanom, ki naj se po njenih besedah osredotočijo na to, kar jih združuje, in ne na to, kar jih deli. Objavljeni video je prvi javni nastop odhajajoče prve dame v letošnjem letu. Vse od takrat je pakirala in pripravljala svojo knjigo, ki pa ne bo knjiga spominov z besedilom, ampak knjiga fotografij iz Bele hiše.

icon-expand Melania Trump je objavila poslovilni video in zaradi svojih besed požela precej kritik. FOTO: Twitter

V videu govori še o drugih zadevah, od vojske do pandemije covida-19 in odvisnosti Američanov od opioidov. Nasilje je omenila, ker so Trumpovi privrženci 6. januarja napadli poslopje zveznega kongresa v poskusu vplivanja na spremembo izida predsedniških volitev. Posredno je nasilje tudi obsodila z besedami, da nasilje nikoli ni rešitev, ni pa se dotaknila konkretnega vdora v Kapitol. Brez povabila in čestitk za zmago Tradicija je, da odhajajoča prva dama ZDA v Belo hišo na ogled povabi prihajajočo prvo damo, vendar pa Melania, tako kot njen mož Donald Trump, še vedno kuha zamero zaradi njegovega poraza na predsedniških volitvah in ga ne priznava. O volilnih prevarah sicer ne govori, vendar pa tako kot nekateri Trumpovi privrženci novoizvoljenemu predsedniku Josephu Bidnu in soprogi še vedno ni čestitala za volilno zmago. Povsem drugače je bilo po volitvah leta 2016, ko je Michelle Obamarazkazala Belo hišo Melanii. Trump iz Bele hiše odhaja z rekordno nizko javno podporo njegovemu delu, ki ga po zadnji anketi Gallupovega inštituta odobrava le 34 odstotkov Američanov. Melania je nekoliko bolj priljubljena s 47-odstotno podporo, vendar je tudi ta rekordno nizka. Hillary Clinton se je leta 2001 od Bele hiše poslovila s 56-odstotno podporo, Laura Bush s 67-odstotno, Michelle Obama pa z 69-odstotno podporo.