Melania Trump zagotovila, da bo s ponosom ponovno volila svojega moža Donalda

Prva dama ZDA Melania Trump je kot glavna govornica drugega dne nacionalne konvencije republikanske stranke svojega moža Donalda Trumpa prikazala kot avtentičnega vodjo in neutrudnega borca za Ameriko ter dejala, da bo s ponosom ponovno oddala svoj glas zanj na predsedniških volitvah 3. novembra.

icon-expand Melania Trump med govorom na nacionalni konvenciji republikanske stranke. FOTO: AP

Njene besede so skupaj z drugimi nastopajočimi drugega dne konvencije Američanom podale izjemno lepo podobo predsednika Donalda Trumpa, zaradi česar se zdi čudno, da lahko zaostaja v anketah za demokratom Josephom Bidnom. Trump je v torek celo pomilostil bančnega roparja Jona Ponderja, ki je po odsluženi kazni v Las Vegasu ustanovil neprofitno organizacijo za pomoč nekdanjim kaznjencem. Ponder je nastopil na konvenciji skupaj z agentom FBI, ki ga je aretiral. Trump je konvencijo izkoristil tudi zato, da pokaže svetu, da ni tako proti priseljencem, kot govorijo njegove izjave in politika njegove vlade. Na posnetku prisege, ki jo je v Beli hiši vodil vršilec dolžnosti ministra za domovinsko varnost Chad Wolff, se Trump pogovarja s petimi novimi državljani iz Bolivije, Libanona, Indije, Sudana in Gane in jim razloži, da je ni večje časti na svetu kot postati državljan ZDA. Ponosna, da je po odraščanju v komunistični Sloveniji postala državljanka ZDA "Imate predsednika, ki se ne bo nikoli nehal boriti za vas in vaše družine," je dejala prva dama, ki je bila ena redkih, ki so sploh omenili pandemijo novega koronavirusa, med katero je v ZDA umrlo že 178.000 ljudi. Žrtvam virusa je izrazila sočutje in dodala, da je ganjena, ko vidi, kako Američani v težkih trenutkih vedno stopijo skupaj in si pomagajo. "Donald ne bo počival, dokler ne bo naredil vsega, kar je v njegovi moči, da poskrbi za vse, na katere je vplivala ta grozna pandemija," je povedala med govorom.

V govoru je opisala tudi svojo pobudo Bodi najboljši ter izjemen ponos, ki ga je čutila, ko je leta 2005 postala državljanka ZDA. Omenila je svoje odraščanje v komunistični Sloveniji in se zahvalila staršema za vse. "Če vam je všeč ali ne, vsaj vedno veste, kaj misli. To pa zato, ker je avtentična oseba, ki ima rada državo in ljudi in si jo želi še naprej izboljševati. Želi si le blaginje za državo in ne zapravlja časa s politiko," je dejala Trumpova. Njen govor, v katerem ni napadala Bidna, je pa nekajkrat udarila po medijih, je bil najbolj pozitiven od vseh do zdaj na konvenciji. Njen naglas in nekaj napak pri branju s telepromterja pa so za Američane delovali tako, kot je opisala moža – avtentično. Govorila je v Rožnem vrtu Bele hiše, ki so ga pod njenim vodstvom pred kratkim prenovili. Govor je spremljalo okrog 50 ljudi, ki so bili brez mask in varnostne razdalje. Bela hiša je zatrdila, da so bili vsi testirani. S ponosom in zadovoljstvom ga je spremljal tudi Trump, ki je užival v številnih pohvalah svoje žene.

icon-expand Melania in Donald Trump po njenem govoru. FOTO: AP