Melania Trump zaradi kašlja odpovedala udeležbo na predvolilnem zborovanju

Melania in Donald Trump sta potrdila okužbo s koronavirusom zgodaj zjutraj 2. oktobra. Trumpa so zdravili v bolnišnici Walter Reed, prva dama ZDA pa je covid-19 preležala doma v Beli hiši. Trump se je po okrevanju pognal v predvolilno kampanjo, žena pa se mu ni pridružila.

Tudi leta 2016 se ni pogosto udeleževala kampanje in samostojni nastop je imela le enkrat tik pred volitvami v Pensilvaniji. Vendar pa je letos še manj opazna, čeprav njena udeležba zaradi moževega zaostanka v anketah pri ženskah ne bi škodila.

"Gospa Trump se po okrevanju za covidom-19 še naprej počuti bolje vsak dan. Vendar pa še kašlja in zaradi obilice previdnosti danes ne bo potovala," je sporočila Stephanie Grisham. Kot je še dodala, je bila prva dama ZDA na novem testu negativna.

Melania je pretekli teden spregovorila o soočenju s koronavirusom. Kot je razkrila, se je z virusom okužil tudi njen sin Barron, ki pa ni kazal nobenih simptomov. Ko je zbolela, so jo zadeli vsi simptomi naenkrat in čeprav niso bili močni, je bilo nekaj dni zanjo težkih. Kot je zapisala na spletni strani Bele hiše, jo je bolelo celo telo, zraven pa je kašljala, imela glavobol in bila zelo utrujena. Zdravstvenemu osebju, ki je skrbelo zanjo, se je zahvalila.