Melania Trump znova v vlogi posrednice: gostila predstavnike Rusije in Ukrajine

"Odločili smo se za človečnost namesto za vojno. Skupaj lahko ustvarimo nekaj trajnejšega od začasnega premirja," je dejala Melania Trump.
"Življenja nedolžnih ljudi morajo preseči razdeljenost, ki jo prinaša vojna. Upam, da bo Oleški navdihnil večji mir. Vsaka pomembna preobrazba se začne z majhno iskrico. Pomembna ni skromnost tega začetka, temveč odločnost, da se iz njega razvije nekaj izjemnega. Zdaj moramo uporabiti pogum, ki smo ga prinesli v Oleški, da najdemo skupno podlago skozi skupno skrb za trpljenje nedolžnih ljudi. Skupaj lahko ustvarimo nekaj, kar bo trajnejše od začasnega premirja," je dodala.
Srečanja v Beli hiši so se med drugim udeležili posebni odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina Kiril Dmitrijev, ukrajinski varuh človekovih pravic Dmitro Lubinec in ukrajinski poslanec David Arahamija. Dmitrijev se je ob obisku srečal tudi z ameriškimi predstavniki.
Melania Trump je po nagovoru od Lubineca prejela visoko državno odlikovanje reda kneginje Olge, ki ji ga je za posredovanje podelil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, sama pa je predstavnikom Rusije in Ukrajine predala osebni pismi za predsednika Putina in Zelenskega.
Lokalna šestdnevna prekinitev spopadov je bila dogovorjena prejšnji mesec in je prebivalcem Oleškega na fronti omogočila evakuacijo po več tednih pomanjkanja hrane in zdravil. Premirje sta spoštovali obe strani.
Srečanje v Beli hiši je potekalo ob okrepljenih prizadevanjih ZDA za končanje vojne v Ukrajini, ki se je začela z rusko invazijo februarja 2022. Ameriški, ruski in ukrajinski predstavniki naj bi se 10. in 11. novembra sestali na tristranskih pogovorih v Abu Dabiju, kar bi bili prvi pogovori vseh treh strani po februarju.
Obisk Dmitrijeva je bil tudi prvi osebni stik med ruskimi in ameriškimi predstavniki po torkovih kongresnih volitvah v ZDA. Na njih so demokrati republikancem odvzeli večino v senatu in predstavniškem domu, demokratska večina pa naj bi po prevzemu mandata januarja predvidoma zahtevala več pomoči Ukrajini.
V Kremlju so medtem izrazili upanje, da bo predsednik Donald Trump kljub porazu republikanske stranke na kongresnih volitvah nadaljeval prizadevanja za mir v Ukrajini.
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