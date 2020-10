'Svojo vlogo je odigrala popolno, moža osvežuje s svojo milino in lepoto'

In tudi trenutna prva dama ZDA Melania Trump je že davno pred nastopom svoje funkcije razkrila, da želi biti takšna prva dama, kot je bila Jackie Kennedy Onassis. Že leta 1999, ko je bila še na začetku zveze s predsednikom ZDA Donaldom Trumpom , je v intervju za Times izrazila željo, da bi jo, če bi kdaj postala prva dama, primerjali z Jackie: "Bila bi zelo tradicionalna. Kot Betty Ford ali Jackie Kennedy." In zabeležili so več poskusov, da bi ji to uspelo, vsaj kar se tiče njenih modnih izbir, piše Marie Claire.

"Vloga prve dame je odsevala vlogo žensk v javnem življenju. Bile so skrite svetovalke in podpornice svojih mož ali pa so bile povsem izključene iz predsednikovanja svojih mož. Prva moderna žena je bila Jacqueline Kennedy , kar je tudi zasluga vstopa televizije v politično življenje. Ona je prva oblikovala podobo žene predsednika, prve dame, ki ima tudi svojo posebno javno podobo," pojasni Igor Lukšič z ljubljanske Fakultete za družbene vede iz Katedre za teoretsko analitsko politologijo.

In kot pišejo tudi številni drugi ameriški mediji, Trumpova administracija vztrajno slika vzporednice med podobo Melanie Trump in Jackie Kennedy Onassis, a kot izpostavljajo mnogi, so ikonične prve dame mnogo več kot le njihove modne izbire.

Igor Lukšič: "Njegovo razgibano življenje z ženskim svetom je s svojo držo Melania nevtralizirala in preprečila razraščanje podobe njenega moža kot nezvestega ženskarja, ki krši zapovedi zglednega kristjana in družinskega človeka. To predstavo je pri predsedniku krepila še naprej, tudi v sedanji volilni kampanji."

Najbolj znana modna izbira Melanie Trump, ki so ji mediji pripisali simbolni pomen, pa je Zarina zelena jakna z napisom: "Vseeno mi je, kaj pa tebi?" Prva dama ZDA je tako oblečena odšla na obisk k migrantskim otrokom, ki so jih ločili od njihovih družin na mehiško-ameriški meji. Njena modna izbira je sprožila številne protestne akcije.

Oblačilo, ki je najbolj zaznamovalo življenje znamenite Jackie Kennedy Onassis, pa je roza Chanelov kostim, ki ga je nosila na dan, ko je bil leta 1963 ustreljen John F. Kennedy. Ta kostim še danes ostaja spomenik, ne zato, ker je bil moderen, ampak zaradi zgodbe, ki ga spremlja. Jackie Kennedy se namreč ni želela preobleči, preden je stopila pred medije in ljudi, čeprav je bil poškropljen s krvjo njenega moža. Oblačilo je tako postalo simbol pošastnosti trenutka, s katerim je lahko legendarna prva dama izrazila svojo žalovanje: "Naj vidijo, kaj so storili," je dejala.

A kot opozarjajo komentatorji, Melania, Donald in njegova administracija pozabljajo, da je bila Jackie več kot le modna ikona. Njena oblačila so bila podaljšek njenega karakterja. Njene umetniške korenine in izobrazba sta napolnili njene modne izbire z vsebino in pomenom.

Tako je recimo za inavguracijo Donalda Trumpa nosila sinje modro obleko iz kašmirja znamke Ralp Lauren in dih jemajoče dolge rokavice. Mediji so jo takrat primerjali z znamenito podobo Jackie Kennedy za inavguracijo Johna F. Kennedyja leta 1961. Za enega izmed rojstnih dni Donalda Trumpa se je Melania na predsedniški Air Force one vkrcala v opravi, ki jo je dopolnila s šalom in prevelikimi očali, ki bi si jih lahko izposodila iz omare Jackie Kennedy Onassis.

Kot še preberemo v njenem uradnem opisu: "V svoji vlogi prve dame se gospa Trump osredotoča na številne težave, ki vplivajo na življenje otrok. Otroci so na vrhu njene agende. Njena največja karakteristika je njeno izkazovanje ljubezni in sočutja, v vsem, kar naredi. Veliko svojega časa porabi za srečanja z otroki, katerih starši so v bolnišnicah in zavodih. Gospa Trump je obiskala tudi več bolnišnic in šol v tujini. Gospa Trump svoja prizadevanja vlaga v to, kako lahko zaščitimo, učimo in opolnomočimo otroke. Prav tako sodeluje pri dvigovanju ozaveščenosti o opiatski krizi in njenih uničujočih učinkih na novorojenčke. Gospa Trump je ustanovila tudi kampanjo 'Be best' oziroma 'Bodi boljši', ki se osredotoča na dobrobit otrok na treh področjih, med drugim tudi na negativne plati družbenih omrežij."

"Prva dama ZDA Melania Trump je žena predsednika Donalda J. Trumpa in mama Barrona Trumpa. Je druga prva dama ZDA, ki je bila rojena zunaj ZDA, in prva, ki je postala naturalizirana državljanka ZDA. In kot prve dame pred njo, bo tudi Melania Trump pustila pečat v zgodovini," je zapisano na straneh Bele hiše.

Kot je sicer kasneje za ABC zatrjevala Melania sama, je bil napis namenjen ljudem in levim medijem, ki so jo kritizirali: "Njim sem želela pokazati, da mi je vseeno," je odgovarjala kritikom.

Svojega moža, ki je že prilično v letih in zato na trenutke deluje postarano in rigidno, osvežuje s svojo milino, lepoto ...

Kot poudarja Lukšič, je Melania Trump predvsem zelo veliko naredila za izvolitev svojega moža za predsednika: "Njegovo razgibano življenje z ženskim svetom je s svojo držo Melania nevtralizirala in preprečila razraščanje podobe njenega moža kot nezvestega ženskarja, ki krši zapovedi zglednega kristjana in družinskega človeka. To predstavo je pri predsedniku krepila še naprej, tudi v sedanji volilni kampanji. Svojega moža, ki je že prilično v letih in zato na trenutke deluje postarano in rigidno, osvežuje s svojo milino, lepoto, predvsem pa s svojo odločno držo in neverjetno osredotočenostjo na to, kar hoče zase, za svojega sina, svoje starše in za svojega moža."

In prav po tem je posebna, pravi Lukšič:"Takšne prve dame, ki bi ob takšnem možu in takšnem tipu predsedovanja zdržala in uveljavljala svojo agendo, še ni bilo. Svojo dosedanjo kariero odlične manekenke je nadgradila v smeri, ki jo suvereno obvlada."Kot pojasnjuje, je Melania Trump vse odigrala popolno in je kot podpornica kandidature moža politično dobro uporabljena, bolje skoraj ne bi mogla biti, je ocenil.

Ima kot prva dama kakšen vpliv na odločitve svojega moža? To bo jasno šele iz spominov

Prva dama ZDA ima ne glede na to, da je moč pridobila s poroko, možnost vplivanja na svojega moža in posledično tudi na njegove odločitve, ugotavljajo raziskovalci. Koliko se je skozi zgodovino to izkazalo za resnično oziroma koliko je to mit? Katera prva dama je imela v zgodovini pomemben vpliv na predsednika ZDA?

Kot odgovarja Lukšič, je bila najbolj slavna vplivna žena Nancy Reagan: "Ni imela svoje agende. Vedeli pa so, da ji mož zelo zaupa, tako da so prek nje sporočali predsedniku ključne odločitve vplivnih podpornikov. Hilary je imela svojo agendo in jo je tudi poskušala vpeljati. V drugi kampanji je prevzela vajeti kar v svoje roke, ko je možu zmanjkalo glasu. To je bil gotovo najbolj uigran par v ameriški zgodovini, kar zadeva skupno in kolikor se da usklajeno delovanje. Hillary R. Clinton je bila politično gotovo najbolj vplivna prva dama ZDA v zgodovini. Michelle Obama je bila v času predsedovanja svojega moža zelo odmerjena z javno podporo, pokazalo pa se je, da je močna ženska, ki je zelo zaslužna za uspehe svojega moža. Izkazalo se je, da je bila pomembna sopremišljevalka njegovih odločitev. Bushevi ženi pa spadata bolj v prvo polovico dvajsetega stoletja po svoji vlogi."