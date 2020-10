Melania Trump: Donald je moški z velikim srcem in rad pomaga ljudem

Melania Trump, kot izpostavljajo mediji, ni nosila zaščitne maske, čeprav je govorila tudi o svoji izkušnji s covid-19. Večina ljudi v publiki je sicer nosila maske, a o socialnem distanciranju skorajda ni bilo sledu. Pred svojim obiskom Pensilvanije je prva dama sporočila, da se obiska veseli in da se bo njen mož Donald Trump vedno boril za to, da bodo Američani varni in uspešni: "Za ZDA se bori vsak dan."

Demokrate obtožila za razkol ZDA med pandemijo koronavirusa

Melania je požela odobravanje množice in močan aplavz s svojimi besedami na račun Trumpovega protikandidata Bidna. Dejala je, da s svojim možem v popolnosti deli 'gnus' do Bidna, do medijev in do Demokratov, "ki zgolj zapravljajo davkoplačevalski denar za sramotno ustavno obtožbo, medtem ko je Donald delal za to, da je ščitil državo pred smrtonosnim virusom".

"Bolj pomembno jim je bilo, da bi odstranili našega izvoljenega predsednika. Medtem pa sem gledala, kako Donald trdo dela, da bi bili ljudje pravilno informirani in mirni, da bi zaščitil naše gospodarstvo in da sprejema težke in nepriljubljene odločitve. Vse zato, da bi nas vse zaščitil".To demokratsko prevaro, kot je označila ustavno obtožbo, je vodila opozicija in njihovo sovraštvo je na 'ogled' še danes, je dejala. Dodala je, da so demokrati med pandemijo koronavirusa razdelili državo na pol in povzročajo zmedo, strah in paniko med ljudmi.

Dejala je, da ima Joe Binden socialistično agendo. Demokrate je obtožila, da skupaj z mediji delajo vse, da bi uničili ameriške tradicionalne vrednote. Medijem pa je po njenih besedah mar le za spletke.

V svojem nastopu je zatrdila, da bo ZDA premagala''ta virus''. Osredotočila se je tudi na svojega moža, ki ga je opisala kot močnega, uspešnega in poštenega. Iz publike se je tedaj sicer po poročanjuUSA Today, zaslišal vzklik: ''In čeden''.

Melania je dodala, da je Donald 'moški, ki vidi potencial v vsakem, ki ga sreča, ne glede na spol, religijo ali spolno usmerjenost. Moški z velikim srcem in odličnim smislom za humor. Donald rad pomaga ljudem in rad vidi, da so ljudje okoli njega in država, ki jo vodi, uspešni."

Dotaknila se je njegovega pisanja po družbenih omrežjih in dejala, da se ne strinja vedno s tem,''kako pove stvari''. S tem si je prislužila nekaj smeha in navijanja s strani publike. Med nastopom, ki je trajal približno 15 min, je sicer prejela številne krike 'Radi te imamo' in 'Še štiri leta'.