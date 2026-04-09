Tujina

Melania Trump šla pred kamere: 'Nikoli nisem bila Epsteinova prijateljica'

Washington, 09. 04. 2026 21.51 pred 11 minutami 1 min branja 4

Avtor:
T.H. STA
Izjava Melanie Trump v Beli hiši

Prva dama ZDA Melania Trump je v izjavi za javnost zanikala, da bi bila kadarkoli tesno povezana s pokojnim obsojenim spolnim prestopnikom Jeffreyjem Epsteinom. V izjavi pred kamerami v Beli hiši sicer ni pojasnila, zakaj to omenja ravno zdaj.

"Laži, ki me povezujejo s sramotnim Jeffreyem Epsteinom, se morajo danes končati," je poudarila. "Osebe, ki lažejo o meni, so brez etičnih standardov, ponižnosti in spoštovanja," je Melania Trump nadaljevala v izjavi, ki jo mediji v ZDA označujejo kot presenetljivo in nenavadno.

Prva dama slovenskega rodu je ob tem odločno zanikala kakršne koli povezave z Epsteinom, s katerim so njo in njenega soproga Donalda Trumpa v preteklosti večkrat fotografirali na družabnih dogodkih.

"Nikoli nisem bila Epsteinova prijateljica. Z Donaldom sva bila občasno povabljena na iste zabave kot on, saj je prepletanje družbenih krogov v New Yorku in Palm Beachu pogosto," je dejala.

Izjava Melanie Trump v Beli hiši
Izjava Melanie Trump v Beli hiši
FOTO: AP

Poudarila je, da o njej in Epsteinu na družbenih omrežjih že leta krožijo ponarejene fotografije in lažne izjave. "Bodite previdni, čemu verjamete. Te slike in zgodbe so popolnoma lažne," je zatrdila.

Big M
09. 04. 2026 21.59
Meli, MSM in navadni nevedneži ti ne bodo ti verjeli pa če se na trpalnice postaviš!
Zmaga Ukrajini
09. 04. 2026 21.58
No, obstajajo mnoge fotke in obstaja korespondenca, ki si jo je izmenjala z Maxwellovo... Očitno gre po stopinjah svojega moža - mirno blebeta laži.
Big M
09. 04. 2026 21.59
A to pomeni da sta bla kolega?
modelx
09. 04. 2026 21.57
tudi jaz nisem nikoli bil direktorjev prijatelj
