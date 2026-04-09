Melania Trump šla pred kamere: 'Nikoli nisem bila Epsteinova prijateljica'

"Laži, ki me povezujejo s sramotnim Jeffreyem Epsteinom, se morajo danes končati, " je poudarila. "Osebe, ki lažejo o meni, so brez etičnih standardov, ponižnosti in spoštovanja," je Melania Trump nadaljevala v izjavi, ki jo mediji v ZDA označujejo kot presenetljivo in nenavadno.

Prva dama slovenskega rodu je ob tem odločno zanikala kakršne koli povezave z Epsteinom, s katerim so njo in njenega soproga Donalda Trumpa v preteklosti večkrat fotografirali na družabnih dogodkih.

"Nikoli nisem bila Epsteinova prijateljica. Z Donaldom sva bila občasno povabljena na iste zabave kot on, saj je prepletanje družbenih krogov v New Yorku in Palm Beachu pogosto," je dejala.