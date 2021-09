'Ali želite tvitniti, da ni prostora za brezpravje in nasilje?' Melania: Ne

Kot razkriva CNN , nekdanja prva dama Melania Trump ob napadu na Kapitol 6. januarja letos ni želela pozvati k mirnim protestom, čeprav so ji to svetovali celo v njeni ekipi. Kot sta za omenjeni medij povedala vira, ji je Stephanie Grisham , nekdanja vodja službe za stike z javnostjo v Beli hiši in takratna njena tiskovna predstavnica, poslala sporočilo, v katerem je pisalo: "Ali želite tvitniti, da so miroljubni protesti pravica vsakega Američana, vendar ni prostora za brezpravje in nasilje?" , na kar je Trumpova z eno besedo odgovorila: "Ne."

Grishamova sicer podrobno opisuje dogodke, ko je še bila zaposlena v Trumpovem kabinetu, v svoji prihajajoči knjigi z naslovom Zdaj bom odgovorila na vaša vprašanja, je v ponedeljek poročal časnik Politico. Predstavnica za stike z javnostjo je sicer ekipo nekdanjega predsednika Trumpa zapustila že dan po nasilnem vdoru na sedež ameriškega kongresa.

Ameriški mediji so kmalu po napadu na Kapitol poročali, da je bil Trumpova med vstajo v Beli hiši, kjer je nadzirala fotografiranje preproge, ki jo je pred tem namestila v hiši. Tistega dne kljub nasilnim dogodkom, ki so se odvijali nedaleč stran, ni prekinila fotografiranja, prav tako ni na noben način javno spregovorila o grozodejstvih, ki so jih zagrešili privrženci njenega moža. Oglasila se je šele 11. januarja, torej pet dni po vstaji, ko je v izjavi za javnost zapisala: "Popolnoma obsojam nasilje, ki se je zgodilo na Kapitolu. Nasilje je nesprejemljivo."

Trumpova se po tem, ko je Politico v ponedeljek naznanil izid Grishamove knjige, odzvala prek svoje (nove) službe za stike z javnostjo. "Njen namen je očiten. Gre za poskus, da bi opravičila svoje slabo delo, ki ga je opravila kot tiskovna predstavnica, neuspešne osebne odnose in neprofesionalno vedenje v Beli hiši," je sporočila in dodala, da se Grishamova s knjigo, ki naj bi izšla 5. oktobra, želi okoristiti na njen račun ter pridobiti pozornost javnosti in denar.