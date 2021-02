Melanio Trump naj bi jezila pozornost, ki jo dobi Jill Biden

Medtem ko nekdanji predsednik ZDA Donald Trump spremlja svoje drugo sojenje v senatu, se njegova žena Melania od tega oddaljuje. Viri blizu nje pravijo, da je Washington – v nasprotju z možem – pustila za sabo. Motila pa naj bi jo publiciteta, ki jo prejema aktualna prva dama Jill Biden.

Po pričevanju več ljudi, ki so govorili s CNN o življenju družine Trump po tem, ko so zapustili Washington in za sabo pustili Belo hišo, življenje nekdanje prve dame Melanie Trump ne vključuje več politike ali spremljanja sojenja v senatu zoper Donalda Trumpa. "Vsak dan gre v wellness center, na kosilo, še enkrat v wellness center, nato pa kosila z Donaldom. Vsak dan znova," je neimenovani vir zaupal CNN. Trenutno sicer bivajo na Floridi v letovišču Mar-A-Lago. Še en drug vir potrjuje, da ni nenavadno, da Melania wellness obišče dvakrat na dan in si tam privošči masaže, manikure ali nego obraza.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Svoje večere preživi na terasi letovišča, kjer se ji pri večerji pogosto pridružita tudi starša, Viktor in Amalija Knavs, ki tam živita večino leta. "Njena rutina ni bistveno drugačna od časa, ko še ni bila nekdanja prva dama," so še povedali viri CNN.

Ukvarjala se naj bi sicer s ponovno vzpostavitvijo kampanje Be Best (Bodi najboljši), s katero želi pomagati otrokom, zato je najela tri njene nekdanje uslužbence iz Bele hiše. Trenutki zagrenjenosti Ko je Trump zapustil Belo hišo, je bila Melania ocenjena kot najmanj priljubljena prva dama vseh časov. Na začetku Trumpvega predsedovanja je bila prav ona najvišje po priljubljenosti med vsemi člani Trumpove družine in širše administracije. Po napadu na Kapitol 6. januarja, se nekdanja prva dama pet dni ni oglasila, da bi obsodila nasilje, kar je bil zadnji udarec za njeno javno podobo. Razočarana nad tem, da je morala na takšen način zapustiti Washington, naj bi bila do svojega moža grenka in hladna, saj je postala kolateralna škoda pri njegovem upiranju mirni predaji oblasti. Najbolj pa po besedah virov blizu družine Melanio jezi, kakšen je odnos ljudi in medijev do Jill Biden, aktualne prve dame. Ta se je v Belo hišo v nasprotju z Melanio, ki je prišla s pet mesecev zamude iz New Yorka, vselila takoj. Melania prav tako ni nikoli imela več kot 12 ljudi, ki bi delali samo za njo, medtem ko jih ima Bidnova že zdaj toliko. Čeprav naj bi Trumpova pustila sporočilo Bidnovi, uradno še vedno nista govorili, kar je prav tako v neskladju s tradicijo.

icon-expand Jill Biden je kot prva dama bolj aktivna. FOTO: AP

V prvih tednih, ko je Joe Biden postal predsednik ZDA, se je Jill z njim že pojavila na naslovnici revije People, prav tako so objavili pogovor z njo v reviji Parents, kjer je govorila o svojem sočutju do družin, ki se med pandemijo spopadajo s šolanjem od doma. Bidnova sta posnela tudi televizijski nagovor, ki so ga predvajali pred nedeljskim Super Bowlom. Od dneva, ko je postala prva dama, je Bidnova organizirala že sedem dogodkov na temo vojaških družin, preprečevanja rakavih obolenj, zdravstva, podpore učiteljem ter javne visokošolske izobrazbe. Melania je v nasprotju z njo imela manj napolnjen urnik, saj se je raje osredotočala na vlogo mame in žene, je dejalo njeno osebje. V štirih letih Melania ni dala niti enega daljšega intervjuja za tisk, a glede tega, da ni bila na naslovnicah, je bil bolj razburjen nekdanji predsednik. Melania je zaradi svoje goreče želje po zasebnosti večkrat zavrnila intervjuje, kar je njena nekdanja svetovalka Stephanie Winston Wolkoff označila za obrambni mehanizem.