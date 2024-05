Melinda Gates zapušča fundacijo, ki jo je ustanovila z Billom Gatesom

Zakonca Gates sta se poročila leta 1994, leta 2021 pa sta se ločila. Kljub temu sta še naprej sopredsedovala fundaciji, ki se osredotoča na pomoč revnim in bolnim otrokom, izobraževanju otrok in drugim dejavnostim. Na spletni strani fundacije je navedeno, da je ta od leta 2000 raznim projektom namenila 53,8 milijarde dolarjev.

Bill Gates se je nekdanji ženi zahvalil za njen ključni prispevek k organizaciji. "Melinda je kot soustanoviteljica in sopredsedujoča odločilno prispevala k oblikovanju naših strategij in pobud ter pomembno vplivala na globalno zdravje in enakost spolov," je dejal in izrazil obžalovanje zaradi njenega slovesa.

Fundacija Billa Gatesa in Melinde Gates se bo po navedbah njenega direktorja Marka Suzmana preimenovala v fundacijo Gates.