Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Melissa pred Jamajko, premier: Na kolenih sem in molim

Kingston/Miami, 28. 10. 2025 06.47 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
0

Orkan Melissa se je do ponedeljka zvečer okrepil v neurje najvišje, pete stopnje in se s hitrostjo vetrov prek 280 kilometrov na uro počasi in nezadržno približeval Jamajki, ki naj bi jo dosegel danes popoldne po srednjeevropskem času. Gre za najmočnejše letošnje neurje na svetu, poroča CNN.

Melissa, 13. poimenovana nevihta letošnje sezone orkanov v Atlantiku, ki traja od začetka junija do konca novembra, je v zadnjih dneh terjala najmanj štiri smrtne žrtve na Haitiju in v Dominikanski republiki, kjer je povzročila močno deževje in zemeljske plazove.

Čeprav je bil orkan v ponedeljek popoldne še daleč od obale Jamajke, pa so močni vetrovi že ruvali drevesa, rušili daljnovode in sprožali plazove. Oblasti so prebivalce posvarile, da najhujše šele prihaja.

Orkan Melissa
Orkan Melissa FOTO: AP

Ameriški Nacionalni center za orkane (NHC) opozarja, da se Jamajki ob prihodu orkana obetajo obilne padavine in do štiri metre visoki valovi plime, zaradi česar so v ponedeljek obalna območja evakuirali. V država je na voljo 850 zavetišč za 20.000 ljudi.

Okrepitev Melisse v najmočnejšo letošnjo nevihto na Zemlji in eno najmočnejših neviht v Atlantiku nasploh je spodbudila nenavadno visoka temperatura oceana v Karibih. Po podatkih raziskovalne skupine Climate Central, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami, je bila temperatura oceana na njeni poti za približno 1,4 stopinje Celzija višje od povprečja za to obdobje leta.

Študije kažejo tudi, da podnebne spremembe povzročajo močnejše orkanske padavine kot so jih v preteklih desetletjih, saj toplejši zrak zadržuje več vlage.

"Če bo orkan Melissa res dosegel kopno kot orkan pete stopnje, bodo prizadevanja za obnovo zahtevala veliko več sredstev, kot jih ima Jamajka na voljo," je v ponedeljek za CNN povedal premier Jamajke Andrew Holness in dodal, da bodo potrebovali mednarodno podporo.

Po njegovih besedah veliko škodo med drugim pričakujejo na cestni infrastrukturi in kanalizaciji, nekaj je bodo verjetno utrpela tudi pristanišča in letališča.

"Na kolenih sem in molim," je povedal medijem in dodal, da je bil v stiku s svetovnimi voditelji. "Zdi se, kot da ves svet moli za Jamajko," je dejal. V opozorilu Jamajčanom je Holness dejal, da "v regiji ni infrastrukture, ki bi lahko prenesla orkan 5. kategorije".

orkan melissa jamajka
Naslednji članek

V nemškem mestecu pod lučkami že pijejo kuhano vino

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306