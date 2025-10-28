Melissa pred Jamajko, premier: Na kolenih sem in molim

Čeprav je bil orkan v ponedeljek popoldne še daleč od obale Jamajke, pa so močni vetrovi že ruvali drevesa, rušili daljnovode in sprožali plazove. Oblasti so prebivalce posvarile, da najhujše šele prihaja.

Melissa, 13. poimenovana nevihta letošnje sezone orkanov v Atlantiku, ki traja od začetka junija do konca novembra, je v zadnjih dneh terjala najmanj štiri smrtne žrtve na Haitiju in v Dominikanski republiki, kjer je povzročila močno deževje in zemeljske plazove.

Ameriški Nacionalni center za orkane (NHC) opozarja, da se Jamajki ob prihodu orkana obetajo obilne padavine in do štiri metre visoki valovi plime, zaradi česar so v ponedeljek obalna območja evakuirali. V država je na voljo 850 zavetišč za 20.000 ljudi.

Okrepitev Melisse v najmočnejšo letošnjo nevihto na Zemlji in eno najmočnejših neviht v Atlantiku nasploh je spodbudila nenavadno visoka temperatura oceana v Karibih. Po podatkih raziskovalne skupine Climate Central, ki se ukvarja s podnebnimi spremembami, je bila temperatura oceana na njeni poti za približno 1,4 stopinje Celzija višje od povprečja za to obdobje leta.

Študije kažejo tudi, da podnebne spremembe povzročajo močnejše orkanske padavine kot so jih v preteklih desetletjih, saj toplejši zrak zadržuje več vlage.

"Če bo orkan Melissa res dosegel kopno kot orkan pete stopnje, bodo prizadevanja za obnovo zahtevala veliko več sredstev, kot jih ima Jamajka na voljo," je v ponedeljek za CNN povedal premier Jamajke Andrew Holness in dodal, da bodo potrebovali mednarodno podporo.

Po njegovih besedah veliko škodo med drugim pričakujejo na cestni infrastrukturi in kanalizaciji, nekaj je bodo verjetno utrpela tudi pristanišča in letališča.

"Na kolenih sem in molim," je povedal medijem in dodal, da je bil v stiku s svetovnimi voditelji. "Zdi se, kot da ves svet moli za Jamajko," je dejal. V opozorilu Jamajčanom je Holness dejal, da "v regiji ni infrastrukture, ki bi lahko prenesla orkan 5. kategorije".