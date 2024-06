Melonijeva in Orban hvalita vezi med državama, a v EU se ne bosta povezala

Giorgia Meloni in Viktor Orban sta se v Rimu sestala pred srečanjem voditeljev EU, ki se bodo v četrtek in petek sestali na prvem vrhu po volitvah v Evropski parlament. Madžarska se obenem pripravlja na prevzem predsedovanja Svetu EU 1. julija.

V izjavi po srečanju je Melonijeva Madžarsko označila za dragoceno zaveznico ter izpostavila skupne skrbi, od vse nižje stopnje rodnosti do migracij. Po drugi strani pa stališča obeh držav glede Ukrajine niso vedno skladna, je priznala premierka države, ki odločno podpira Kijev, medtem ko je Budimpešta zadržana do vojaške pomoči in sankcij proti Rusiji.