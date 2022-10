Meloni: Niti za centimeter ne bomo odstopili od demokratičnih vrednot

Prva ženska na položaju predsednice italijanske vlade Giorgia Meloni je v poslanski zbornici uradno predstavila program svoje vlade. Njeno desno vlado so nekateri v Evropi sprejeli z nezaupanjem, vendar pa po njenih besedah nihče ne bi smel pod vprašaj postavljati demokratične podlage, na kateri je bila izvoljena. Zanikala je vsakršne simpatije do fašizma. "Nikoli nisem gojila simpatij do nedemokratičnih režimov, do nobenega režima, vključno s fašizmom," je zatrdila. "Borili se bomo proti vsem oblikam rasizma, antisemitizma, proti političnemu nasilju in diskriminaciji," je dejala.

Italija je del Evrope in zahodnega sveta, glede Ukrajine bo ostala zanesljiva partnerica Nata, bo pa upoštevala tudi nacionalne interese, je danes v govoru v poslanski zbornici, v katerem je predstavila program svoje vlade, dejala nova italijanska premierka Giorgia Meloni. Dodala je, da zaradi danih razmer njena vlada ne bo smela izgubljati časa. "Popuščanje izsiljevanju ruskega predsednika Vladimirja Putina glede energije ne bo rešilo problema, temveč bi zgolj odprlo pot za nove zahteve in izsiljevanje," je poslancem dejala premierka Meloni. Njena koalicijska partnerja, vodja Lige Matteo Salvini in vodja stranke Naprej Italija Silvio Berlusconi, sta sicer znana po dvomih glede evropske politike do Rusije, Meloni pa je že pred volitvami zatrjevala, da njena vlada glede Ukrajine ne bo spreminjala stališč. icon-expand Nova italijanska premierka Giorgia Meloni FOTO: AP V prvem nastopu pred poslanci se je zahvalila predhodniku Mariu Draghiju in dejala, da morda vsem ne bodo všeč vsi predlogi nove vlade, ampak ta bo delovala v skladu z zavezami, ki jih je dala ljudem. "Volivci so se jasno izrekli za desnosredinsko koalicijo in obljube bomo držali. Vem, da opozicijske stranke ne marajo naših predlogov, ampak odločeni smo izvesti svoj vladni program," je dejala. Glede priseljevanja je napovedala, da si bodo prizadevali ustaviti nezakonite prihode migrantov iz Afrike v Italijo. "Ta vlada želi ustaviti trgovino z ljudmi," je pojasnila. PREBERI ŠE Melonijeva vodila prvi sestanek nove italijanske vlade Tisti v tujini, ki pravijo, da bodo pozorno spremljali delo italijanske vlade, ne spoštujejo italijanskega naroda, je dejala. "Italija je del Zahoda, je zibelka svobode in demokracije," je dodala. Ob tem je zatrdila, da bo vlada vselej v ospredje postavljala italijanske nacionalne interese, ker ne želijo sabotirati EU, temveč jo narediti bolj učinkovito. Poudarila je, da bo njena država spoštovala pravila in jih pomagala spreminjati. EU ne sme biti elitni krog ali delniška družba, temveč skupen dom evropskih narodov, je zatrdila. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Zavzela se je za ustavno reformo in uvedbo predsedniškega sistema v Italiji, kar pomeni, da bi predsednika volili na neposrednih volitvah tako kot v sosednji Franciji. "O tem želimo govoriti z vsemi političnimi silami," je dejala. Poslanska zbornica bo o zaupnici vladi glasovala zvečer ob 19. uri, ker ima vladajoča koalicija večino, pa izid glasovanja ni vprašljiv. V sredo bo sledilo še glasovanje v senatu. Vodja postfašističnih Bratov Italije Meloni je v soboto prisegla kot prva italijanska premierka. Vlado je sestavila skupaj z Ligo in stranko Naprej Italija. Na predčasnih volitvah, 25. septembra, so stranke desnega pola dobile absolutno večino v obeh domovih parlamenta. Vlada ima 24 ministrstev, do konca tedna pa naj bi imenovali še 31 državnih sekretarjev.