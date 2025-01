Meloni preiskujejo zaradi izpustitve libijskega generala

Giorgia Meloni je po poročanju italijanskih medijev v video sporočilu na družbenih omrežjih dejala, da je od državnega tožilca Francesca Lo Voija prejela obvestilo o preiskavi proti njej. V zvezi z omenjenim libijskim generalom je obtožena pomoči pri nezakonitem priseljevanju in poneverjanja javnih sredstev, poroča deželno uredništvo Rai iz Furlanije - Julijske krajine TDD.

Obvestilo o preiskavi sta po njenih besedah na podlagi istih obtožb prejela tudi pravosodni in notranji minister Carlo Nordio in Matteo Piantedosi.

Meloni je rimskega tožilca Lo Voija obtožila, da je spolitiziran. Izpostavila je, da je leta 2019 kot tožilec v Palermu neuspešno preganjal ministra za promet Mattea Salvinija zaradi zadrževanja migrantov na ladjah za reševanje.

Poudarila je tudi, da je pritožbo vložil odvetnik Luigi Li Gotti, ki je zastopal številne skesane mafijce, predvsem pa je bil podsekretar za pravosodje v levosredinski vladi, ki jo je vodil Romano Prodi. Opozorila je, da se ne bo pustila izsiljevati in ustrahovati. "Naprej z dvignjeno glavo," je še sporočila italijanska premierka.

Podpredsednika vlade Salvini in Antonio Tajani ter obrambni minister Guido Crosetto so obsodili sprožitev preiskave. Zunanji minister Tajani je dejal, da se zdi, da gre za maščevanje v času vladnih načrtov o reformi pravosodja. Salvini pa je ocenil, da gre za sramoto, ki kaže na potrebo po tej reformi, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

AFP pojasnjuje, da je sprožitev preiskave obvezno dejanje, ki sledi vložitvi pritožbe in preiskovancem omogoča, da si zagotovijo odvetnika.

Libijskega generala, za katerega je ICC izdal nalog za aretacijo zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti od 15. februarja 2015, je italijanska policija aretirala 19. januarja v Torinu, kamor si je prišel ogledat nogometno tekmo.

Italijanske oblasti so ga tri dni kasneje izpustile iz postopkovnih razlogov na podlagi odločitve prizivnega sodišča in ga vkrcale na državno letalo, s katerim so ga izgnali v Libijo. To so kritizirali tako italijanska opozicija kot ICC. Sodišče je od Rima zahtevalo pojasnila, ker so ga izpustili brez predhodnega posvetovanja z njim.

Osama Almasri Najim je vodja libijske pravosodne policije in naj bi bil direktor centra za pridržanje Mitiga v bližini Tripolija. ICC ga išče zaradi obtožb umora, posilstva, spolnega nasilja in mučenja pripornikov zaradi njihove vere, "nemoralnega vedenja" ali domnevne podpore oziroma pripadnosti oboroženim skupinam.