Meloni v Washington: poskušala bo prepričati Trumpa

Srečanje Trumpa in Melonijeve

"Imamo moč, sposobnost in inteligenco, da premagamo vsako oviro. Premagali smo že več težkih ovir in še več jih bo pred nami," je v torek glede obiska ZDA dejala Giorgia Meloni, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Sama do carin ni naklonjena, v začetku meseca je tudi povedala, da se je treba izogniti trgovinski vojni, saj da lahko ta le oslabi Zahod.

V luči tega si bo Meloni, ki poudarja svojo osebno povezanost z ameriškim predsednikom in se je januarja udeležila njegove inavguracije, prizadevala Trumpa odvrniti od njegove carinske retorike do EU. Donald Trump je namreč EU obtožil, da je bila ustanovljena za izkoriščanje ZDA, in v začetku aprila napovedal 20-odstotne carine na uvoz iz unije, ki jih je nato za 90 dni zamrznil.

Do izteka tega roka so sicer v ZDA v veljavi desetodstotne carine na uvoz blaga. Unija je posledično napovedala 90-dnevni odlog izvajanja protiukrepov v odziv na 25-odstotne dodatne carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA. V ZDA že od 2. aprila veljajo tudi 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov.

Italija je imela lani za 40 milijard evrov trgovinskega presežka z ZDA, tretjega največjega med članicami EU za Nemčijo in Irsko, poroča bruseljski portal Politico. Dodatne carine bi tako lahko imele velik vpliv na italijanske izvoznike.

Meloni je v zadnjih dneh opravila več pogovorov s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen. Le dan po obisku Washingtona bo v Rimu gostila podpredsednika ZDA JD Vancea.