Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Preiskava sporne obnove: je angel preveč podoben Melonijevi?

Rim, 03. 02. 2026 09.24 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Prenova v baziliki San Lorenzo in Lucina

Rimska škofija in italijansko ministrstvo za kulturo sta sprožila preiskavo nedavne obnove bazilike San Lorenzo in Lucina, potem ko je restavrator obraz enega od angelov preoblikoval s potezami, ki so presenetljivo podobne potezam italijanske premierke Giorgie Meloni.

V središču Rima v baziliki stoji marmorni doprsni kip Umberta II. Savojskega, nad njim pa bdita dva angela. Eden simbolično ponuja krono poraženemu kralju, drugi drži zvitek zemljevida z narisanim italijanskim škornjem.

Pred obnovo je imel desni angel nejasne obrazne poteze, po restavriranju pa je obraz izrazito podoben obrazu Melonijeve. Da je angel po obnovi podoben italijanski premierki, je priznal tudi monsinjor bazilike Daniele Micheletti in dodal, da so številni umetniki v svojih delih upodabljali resnične osebe.

Te dni je v baziliki zaradi prenovljene umetnine veliko več gneče.

Kulturno ministrstvo je konec tedna v baziliko poslalo posebno uslužbenko, ki si je ogledala obnovljeno podobo angela. Cilj preiskave je ugotoviti, kako je obnova potekala in kaj storiti zdaj.

Restavrator zanika, da je storil karkoli narobe, in vztraja, da se pri obnovi angela ni zgledoval po Melonijevi. Za AP je dejal še, da je zgolj restavriral original, ki so ga naslikali pred 26 leti.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V odzivu pa je bil oster rimski vikar, kardinal Baldassare Reina, ki je kritiziral brezbrižnost restavratorja in poudaril, da politična osebnost ne spada v cerkveno umetnost.

Bazilika je v lasti notranjega ministrstva, ki je odgovorno tudi za njeno vzdrževanje.

"Ne, zagotovo nisem videti kot angel," se je potem, ko so zaokrožile fotografije obnovljenega angela, na družbenih omrežjih pošalila Melonijeva.

Preberi še Po obnovi angel v baziliki z obrazom Giorgie Meloni
Giorgia Meloni Rim restavriranje

Natova letala nad Baltskim morjem prestregla Su-30 z nenavadno oborožitvijo

Čez noč ostala ujeta v zamrzovalniku, zjutraj golo našli mrtvo

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Severina objavila redko fotografijo mame Ane
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Dvojčka z dvema očetoma: redki biološki pojav, ki je osupnil svet
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Slovenska pevka z ganljivo objavo potrdila nosečnost
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
zadovoljna
Portal
Kavbojke, ki bodo pravi hit letošnje pomladi
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Kdo je britanska zvezdnica, ki je osvojila grammyja za najboljšo novo izvajalko
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Dnevni horoskop: Biki bodo potrpežljivi, ribe poslušajo svoje srce
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
Je to najgrša obleka letošnjih grammyjev?
vizita
Portal
Mesojedci naj bi imeli več možnosti za dolgo življenje, razkriva študija
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Vneto grlo je razkrilo krvnega raka: zgodba matere, ki danes po 16 letih govori o hvaležnosti
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Kdaj in kako zaspite, lahko vpliva na vaše srce
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
Katere osebnostne poteze povečajo tveganje za razvoj anksioznih motenj?
cekin
Portal
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Prihranite 100 evrov na mesec brez odrekanja
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Lani rekordno povpraševanje po zlatu
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
moskisvet
Portal
Bruce Willis se ne zaveda svoje bolezni
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Pazljivo pri sajenju pampaške trave
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Zakaj imajo psi na smrčku jamico? Skrivnost pasjega filtruma
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
Površine, ki jih nikakor ne smete čistiti z limono
7 pravil zimskega kompostiranja
7 pravil zimskega kompostiranja
okusno
Portal
Kdaj jesti zajtrk, če želite shujšati? Držite se tega nasveta!
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Okusen namaz, ki nas vrne v brezskrbne šolske dni
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506