Preiskava sporne obnove: je angel preveč podoben Melonijevi?

V središču Rima v baziliki stoji marmorni doprsni kip Umberta II. Savojskega, nad njim pa bdita dva angela. Eden simbolično ponuja krono poraženemu kralju, drugi drži zvitek zemljevida z narisanim italijanskim škornjem.
Pred obnovo je imel desni angel nejasne obrazne poteze, po restavriranju pa je obraz izrazito podoben obrazu Melonijeve. Da je angel po obnovi podoben italijanski premierki, je priznal tudi monsinjor bazilike Daniele Micheletti in dodal, da so številni umetniki v svojih delih upodabljali resnične osebe.
Te dni je v baziliki zaradi prenovljene umetnine veliko več gneče.
Kulturno ministrstvo je konec tedna v baziliko poslalo posebno uslužbenko, ki si je ogledala obnovljeno podobo angela. Cilj preiskave je ugotoviti, kako je obnova potekala in kaj storiti zdaj.
Restavrator zanika, da je storil karkoli narobe, in vztraja, da se pri obnovi angela ni zgledoval po Melonijevi. Za AP je dejal še, da je zgolj restavriral original, ki so ga naslikali pred 26 leti.
V odzivu pa je bil oster rimski vikar, kardinal Baldassare Reina, ki je kritiziral brezbrižnost restavratorja in poudaril, da politična osebnost ne spada v cerkveno umetnost.
Bazilika je v lasti notranjega ministrstva, ki je odgovorno tudi za njeno vzdrževanje.
"Ne, zagotovo nisem videti kot angel," se je potem, ko so zaokrožile fotografije obnovljenega angela, na družbenih omrežjih pošalila Melonijeva.
