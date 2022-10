Melonijeva prisegla kot premierka. Orban: Velik dan za evropsko desnico

Vodja postfašističnih Bratov Italije Giorgia Meloni je v Rimu prisegla kot prva italijanska premierka. Skupaj z njo so v Kvirinalu prisegli tudi ostali člani nove desne vlade. V novi vladi je 24 ministrstev, od tega jih bodo šest vodile ženske. Bratje Italije imajo devet ministrstev, Liga in Naprej, Italija po pet, pet pa jih vodijo nestrankarske osebe. Nekateri evropski politiki so novi premierki že čestitali.

icon-expand Georgia Meloni prisegla kot prva predsednica italijanske vlade FOTO: AP Giorgii Meloni je predsednik države Sergio Mattarella mandat za sestavo vlade podelil v petek popoldne, zvečer pa je že predstavila svojo ministrsko ekipo. V vladi sta poleg Bratov Italije še desna Liga in desnosredinska Naprej, Italija. Bratje Italije imajo devet ministrstev, Liga in Naprej, Italija po pet, preostalih pet pa jih vodijo nestrankarske osebe. Novi zunanji minister je nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani, sicer drugi človek stranke Naprej, Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija. Še eden od vodilnih predstavnikov Lige, Roberto Calderoli, je minister za regije. Na čelo pravosodnega ministrstva je Meloni imenovala upokojenega sodnika Carla Nordia iz Bratov Italije. icon-expand Georgia Meloni prisegla kot prva predsednica italijanske vlade FOTO: AP Ministrstvo za gospodarstvo bo poslej vodil dosedanji minister za gospodarski razvoj Giancarlo Giorgetti iz Lige. Vodja Lige Matteo Salvini je novi minister za infrastrukturo, skupaj s Tajanijem je tudi podpredsednik vlade. Maria Elisabetta Alberti Casellati je postala ministrica za reforme, Annamaria Berini pa ministrica za izobraževanje. Desna roke Melonijeve Francesco Lollobrigida je kmetijski minister, še eden od njenih tesnih sodelavcev, Guido Crosetto, pa obrambni minister. Daniela Santanche, prav tako iz ožjega kroga nove premierke, je ministrica za turizem. Minister za evropske zadeve je postal evroposlanec Raffaele Fitto, sopredsedujoči Skupini evropskih konservativcev in reformistov v Evropskem parlamentu. icon-expand Ministrska ekipa s premierko v palači Chigi FOTO: AP Ministrska ekipa bo imela v nedeljo svojo prvo sejo v palači Chigi. V prihodnjih dneh jo čaka še glasovanje o zaupnici v parlamentu, ki pa velja zgolj za formalnost. Predčasne volitve v Italiji so bile 25. septembra, na njih je desni pol dobil absolutno večino v obeh domovih parlamenta, Bratje Italije pod vodstvom 45-letne Giorgie Meloni pa so s 26 odstotki glasov postali najmočnejša stranka. Vrstijo se čestitke Melonijevi so medtem že čestitali nekateri vidnejši evropski politiki. Med prvimi ji je prek Twitterja čestitko namenila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je poudarila, da gre tudi za prvo ženko premierko Italije. "Računam in se veselim konstruktivnega sodelovanja z novo vlado pri skupnih izzivih," je še zapisala. Na omrežjih ji je prav tako že voščil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Madžarski premier Viktor Orban se je Melonijevi poklonil s skupno fotografijo, ob kateri je poleg čestitk dodal, da je danes "velik dan za evropsko desnico". Čestital ji je tudi albanski predsednik vlade Edi Rama, ki je v voščilu dodal, da Albanija "Italiji veliko dolguje" in da državi veže starodavno prijateljstvo.