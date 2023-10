Melonijeva se je po aferi s posnetki razšla z dolgoletnim partnerjem

Italijanska premierka Giorgia Meloni se je razšla s svojim dolgoletnim partnerjem, televizijskim novinarjem Andreo Giambrunom. Novico je sporočila na družbenih omrežjih le nekaj ur po tem, ko je ena od televizij objavila posnetke Giambruna, v katerih je zapeljeval sodelavko in se hvalil z varanjem.

icon-expand Giorgia Meloni in Andrea Giambruno FOTO: Profimedia

Giorgia Meloni je v objavi na Instagramu sporočila, da se je njena zveza z Andreo Giambrunom, ki je trajala skoraj deset let, končala. Ob družinski fotografiji je zapisala: "Zahvaljujem se mu za čudovita leta, ki sva jih preživela skupaj, za težave, ki sva jih prebrodila skupaj, in za to, da mi je dal najpomembnejšo stvar v mojem življenju, to je najino hčerko Ginevro." Par se je spoznal leta 2015, skupaj imata sedemletno hči. "Najine poti sta se že nekaj časa razhajali in prišelj je čas, da si to priznava," je razkrila. Dodala je, da bo branila to, kar sta imela, njuno prijateljstvo in predvsem njuno sedemletno hčerko. Na koncu zapisa je pripisala: "Vsi, ki ste me skušali oslabiti, tako da ste udarili po moji družini, morate vedeti, da tudi če kapljica vode upa, da bo razbila kamen, bo kamen vedno kamen, medtem ko je kapljica le voda." Posnetki razkrili njegovo nezvestobo 41-letni Giambruno se je znašel na tnalu, ko je satirična oddaja Striscia La Notizia objavila njegove komentarje, ki jih je ujela kamera, ko oddaja ni bila v etru. Iz posnetkov je razvidno, da je skušal zapeljati svojo sodelavko. "Tako si pametna ... Kako da se nisva spoznala prej," ji je med drugim dejal. Še bolj nazorne izjave so nato objavili v četrtek, ko je Giambruno flirtal in jasno spraševal sodelavko, ali je samska ali v odprti zvezi. Poleg tega se ji je hvalil z varanjem, za katerega naj bi vedeli vsi pri televizijskem podjetju Mediaset, kjer dela. Nato naj bi namigoval tudi na skupinski seks, ko ji je dejal: "Se boš pridružila naši skupini, naši delovni skupini?" Ko ga je nekdo vprašal, kaj bi naredil, če bi te njegove komentarje posneli, je odgovoril: "Kaj pa sem rekel slabega? Smejimo se, hecamo se." Giambruno posnetkov in objave svoje nekdanje partnerke še ni komentiral.

icon-expand Giorgia Meloni FOTO: Profimedia

To sicer ni prvič, da je Giambruno razburil javnost. Pred nekaj meseci je razburjal z izjavami, ki so namigovale na to, da so si mlade ženske same krive za posilstvo, če popivajo. "Če greš plesati, imaš pravico, da se napiješ. Vendar, če se izogibaš popivanju in izgubi zavesti, se morda tudi izogneš temu, da zapadeš v določene težave, kajti takrat te bo našel volk," je njegove komentarje povzel BBC. Melonijeva ga je takrat branila, češ da so bile njegove besede narobe razumljene. Novinarje pa je prosila, naj ne prelagajo nanjo odgovornosti za njegove besede.