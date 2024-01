Melonijeva suspendirala poslanca, ki je na silvestrsko zabavo prinesel pištolo

31-letnik, ki je bil ranjen, je zet zaposlenega pri državnem sekretarju za pravosodje Andrei Delmastru , ki je silvestroval s Pozzolom. Pozzolo je nekaterim udeležencem zabave pokazal svojo pištolo, za katero ima dovoljenje, nato pa se je sprožil strel. Moški je bil lažje ranjen v nogo in so ga oskrbeli v bližnji bolnišnici.

Tožilci so medtem že sprožili preiskavo incidenta in preučujejo morebitne primere poškodbe iz malomarnosti ali nepravilnosti glede ravnanja z orožjem. Zasegli so tudi orožje, ki je sicer veliko kot vžigalnik, in naboj. Pozzolo sicer vztraja, da ni streljal on in da se je strel sprožil po nesreči.