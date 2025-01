Melonijeva zanika dogovore o milijardnem poslu s podjetjem SpaceX

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Gorenjca se pogovarjata Zadnjič sem pa čisto ponorel...« »Ja, kaj pa je bilo?« "Pridem domov in najdem soseda na ženi." "Aha, in potem si znorel?" "Ah, kje pa. Kaj pa naj reva počne. Mene cele dneve ni, ker delam, in ko se vrnem, sem utrujen, padem in zaspim. Naj si da duška." "Kaj pa je bilo potem?" "Grem v sobo od hčere in jo najdem z dvema." "Aha, to je bilo." "Ne, ne. Saj mora punca eksperimentirati, bo potem bolj umirjena." "Grem v sobo od mulca in si ravno iglo v žilo rine." "In potem si imel dosti?" "Kje pa. Sem si mislil, da je to nekaj modernega in da pač mora tako biti." "Ja, kaj pa je bilo potem?" "Pridem v dnevno sobo, nobenega tam, radiator pa na maksimumu.... pol se mi je pa utrgal!!!"