Meloni: Želimo preprečiti, da bi šolski razred postal geto

Italijanska vlada naj bi uredbo o omejitvi števila tujih učencev sprejela v četrtek, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Uredba naj bi tudi prepovedala nošenje burke in nikaba v šoli ter uvedla obvezne tečaje italijanščine za starše, katerih otroci imajo težave z jezikom.
V skladu s predlogom bi bilo lahko v razredu do 30 odstotkov tujih učencev, ki ne govorijo italijansko in ki v Italiji niso obiskovali vrtca, je pojasnila Giorgia Meloni. Minister za šolstvo Giuseppe Valditara je za Rai povedal, da bo izjema veljala za učence, ki že več let uspešno obiskujejo italijansko šolo.
Uredba naj bi veljala ne glede na državljanstvo in tako vključevala tudi učence iz držav Evropske unije, ki ne znajo italijansko. Skupaj naj bi bilo okoli 34.000 razredov, v katerih je do 30 odstotkov učencev tujega rodu. Za šole z visokim deležem tujih otrok so že usposobili in zaposlili specializirane učitelje, je pojasnil minister.
Delež učencev priseljencev se sicer po italijanskih deželah zelo razlikuje. Po besedah Valditare jih je več v severni Italiji in Rimu, medtem ko jih je na jugu manj. Deželne oblasti bi zato lahko tuje učence iz šol, kjer jih je več, prerazporedile v šole v bližnji okolici.
Italijanska premierka je omejitev števila tujih učencev v razredu napovedala v nedeljo in pojasnila, da bi s tem pospešili integracijo tujcev v italijansko družbo.
V Italiji, ki je zaradi svoje lege ob Sredozemskem morju in bližine Afrike vstopna točka v Evropo za številne migrante, je integracija tujcev ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto.
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