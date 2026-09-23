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Meloni: Želimo preprečiti, da bi šolski razred postal geto

Rim, 23. 09. 2026 12.19 pred 1 uro 2 min branja 12

Avtor:
STA
Italijanska premierka Giorgia Meloni

Italijanska premierka Giorgia Meloni je pojasnila načrte za omejitev števila tujih otrok v razredih italijanskih šol. Kot je dejala v pogovoru za javno radiotelevizijo Rai, želi preprečiti, da bi razred postal geto, v katerem bi bili samo tujci. Cilj naj bi bil ustvariti bolj uravnotežene razrede.

Italijanska vlada naj bi uredbo o omejitvi števila tujih učencev sprejela v četrtek, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Uredba naj bi tudi prepovedala nošenje burke in nikaba v šoli ter uvedla obvezne tečaje italijanščine za starše, katerih otroci imajo težave z jezikom.

V skladu s predlogom bi bilo lahko v razredu do 30 odstotkov tujih učencev, ki ne govorijo italijansko in ki v Italiji niso obiskovali vrtca, je pojasnila Giorgia Meloni. Minister za šolstvo Giuseppe Valditara je za Rai povedal, da bo izjema veljala za učence, ki že več let uspešno obiskujejo italijansko šolo.

Uredba naj bi veljala ne glede na državljanstvo in tako vključevala tudi učence iz držav Evropske unije, ki ne znajo italijansko. Skupaj naj bi bilo okoli 34.000 razredov, v katerih je do 30 odstotkov učencev tujega rodu. Za šole z visokim deležem tujih otrok so že usposobili in zaposlili specializirane učitelje, je pojasnil minister.

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Delež učencev priseljencev se sicer po italijanskih deželah zelo razlikuje. Po besedah Valditare jih je več v severni Italiji in Rimu, medtem ko jih je na jugu manj. Deželne oblasti bi zato lahko tuje učence iz šol, kjer jih je več, prerazporedile v šole v bližnji okolici.

Italijanska premierka je omejitev števila tujih učencev v razredu napovedala v nedeljo in pojasnila, da bi s tem pospešili integracijo tujcev v italijansko družbo.

V Italiji, ki je zaradi svoje lege ob Sredozemskem morju in bližine Afrike vstopna točka v Evropo za številne migrante, je integracija tujcev ena od glavnih tem volilne kampanje pred splošnimi volitvami prihodnje leto.

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KOMENTARJI12

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Artechh
23. 09. 2026 14.09
Pride rutar v moj razred jih nekam posljem in prepisem otroka
Odgovori
0 0
Sajkoslav
23. 09. 2026 14.07
Da bi imel v Sloveniji PM tak govor kot ga je imela ona v nedeljo bi bil raje ne rečem kaj.....itd...... Samo človek ne..... Pri nas ti Polene mečejo pod noge zaradi zastav, volilnih pravic. To so naši levaki, ki tudi približno niso Slovenci....in uničujejo vse kar je slovensko. Moj sosed iz Bosne, je več Slovenca v njemu kot pri naših levakih
Odgovori
+1
1 0
AFŽ
23. 09. 2026 14.05
Bravo Melonijeva.
Odgovori
0 0
BMReloaded
23. 09. 2026 13.40
Italijani sploh ne delajo vec otrok. Ne vem kako jim bo to ratalo...pa to
Odgovori
-1
1 2
Dolgočasnež
23. 09. 2026 13.36
meh zavkalečevanje nič druga..rezultat bo enak ker oni bodo imeli 12 otrok vsak ..slej ko prej bodo prevladali.... nihče noče reči bobu bob ter udariti po mizi...ker preveč didši euro ki prihaja iz bruseljna za ta folk
Odgovori
+4
4 0
pepe007
23. 09. 2026 13.33
Ideja je ustrezna, močno pa dvomim v uspešno realizacijo. Država bo morala poskrbeti za razumen čas potovanja otrok, ki bi jih dali v oddaljeno šolo, da bi bili razredi uravnoteženi glede števila tujcev. To v realnosti marsikje ne bo šlo.
Odgovori
0 0
Pajo_36
23. 09. 2026 13.29
Populistični manever. V 90% mi je MElonijeva ok, vsaj ena stabilna italijanska vlada. Itak 99% folka ne ve, kaj je burka in kaj je nikab. Mislijo, da je to hidžab, pa ni. Glede italijanščine, ok, ampak zakaj to ne naredite kot pogoj za združitev družine? Pa še nekaj, zakaj potem enostavno ne zaprete meje na morju in povsod? Ker v bistvu migrante rabite. Kdo vam pa dela na planjavah, nasadih, v industriji in lukah? Zakaj ne bi enostavno industrijo preselili v Afriko, pa bi Evropa bila pač storitvena meka? Sem za eksperiment, da pač ljudi, ki nimajo državljanjstva pošljemo nazaj v države izvora, pa da vidimo. A je treba imeti non stop eno rast? Naj pade vse za 15%, pa bo pol rast, pa da vidimo, kaj bo.
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+0
1 1
BUONcaffee
23. 09. 2026 13.20
Italijanska obalna straža čuva slovensko morje. A to je v skladu v skladu zveze NATO ali EU?
Odgovori
-2
0 2
dannyer
23. 09. 2026 13.16
ima prav
Odgovori
+5
5 0
wsharky
23. 09. 2026 13.15
verjamem, da bo aktualni šolski minister si jo vzel za zgled
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+5
5 0
vlahov
23. 09. 2026 13.10
V Italiji imajo resne probleme , ki jih pravilno rešujejo . Ampak to je že prepozno .
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+8
8 0
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