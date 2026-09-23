Meloni: Želimo preprečiti, da bi šolski razred postal geto

Italijanska vlada naj bi uredbo o omejitvi števila tujih učencev sprejela v četrtek, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Uredba naj bi tudi prepovedala nošenje burke in nikaba v šoli ter uvedla obvezne tečaje italijanščine za starše, katerih otroci imajo težave z jezikom.

V skladu s predlogom bi bilo lahko v razredu do 30 odstotkov tujih učencev, ki ne govorijo italijansko in ki v Italiji niso obiskovali vrtca, je pojasnila Giorgia Meloni. Minister za šolstvo Giuseppe Valditara je za Rai povedal, da bo izjema veljala za učence, ki že več let uspešno obiskujejo italijansko šolo.

Uredba naj bi veljala ne glede na državljanstvo in tako vključevala tudi učence iz držav Evropske unije, ki ne znajo italijansko. Skupaj naj bi bilo okoli 34.000 razredov, v katerih je do 30 odstotkov učencev tujega rodu. Za šole z visokim deležem tujih otrok so že usposobili in zaposlili specializirane učitelje, je pojasnil minister.