Menedžerji protestirajo: Dragana Šolaka hočejo nazaj

Šolak, lastnik angleškega nogometnega kluba Southampton FC, se je od takrat sprl z zasebnim investicijskim podjetjem zaradi svoje odpovedi iz podjetja, ki ga je leta 2000 ustanovil v Srbiji in katerega letni prihodki so narasli na 2,7 milijarde evrov.

Vsi razen enega od izvršnih direktorjev operativnega podjetja skupine United Group so podpisali pismo, ki ga je prejel Financial Times , in zahtevajo, da se oba ponovno zaposlita.

V pismu, ki so ga ta teden poslali upravnemu odboru skupine United Group, je osem izvršnih direktorjev operativnih podjetij v obsežni telekomunikacijski in medijski skupini očitalo zasebnemu investicijskemu podjetju, da posluje na način, ki tvega "dolgoročno škodo", potem ko je odpustilo ustanovitelja Dragana Šolaka in izvršno direktorico Viktorijo Boklag .

Srbski milijarder je tožil skupino BC Partners, češ da mu ni bil izplačan bonus v višini 200 milijonov evrov, povezan s prodajo nekaterih sredstev skupine, in je pozval nizozemske oblasti, naj raziščejo "resno krizo upravljanja" v medijski družbi.

Iz BC Partners so sporočili, da mu bodo bonus izplačali, nizozemsko sodišče pa je zavrnilo Šolakovo zahtevo za nujno obravnavo zahtevka. Skupina United Group je že prej dejala, da Šolakove pritožbe "služijo izključno interesom Šolaka in ne skupine United Group".

V zadnjem letu je Šolak, ki ima še vedno manjšinski delež v podjetju, poskušal odkupiti BC Partners, vendar so bile njegove ponudbe zavrnjene. Njegov delež mu še naprej dodeljuje izključno odgovornost za dodeljevanje delnic v spodbudnem načrtu Uniteda menedžerjem.

Skupina 14 višjih menedžerjev pri Unitedu, vključno s finančnim direktorjem in glavnim operativnim direktorjem, vendar brez direktorjev v posameznih državah, je po Šolakovi odstavitvi pisala upravnemu odboru.

"Nenadna in nepripravljena sprememba režima ni bila le naključna, ampak tudi zelo neodgovorna odločitev – in s tem eksistenčna grožnja skupini United Group in njenim podjetjem," so zapisali menedžerji.

Upravni odbor skupine United Group in BC Partners sta te trditve zavrnila kot pretirane. V najnovejšem pismu je nato še osem direktorjev Uniteda ponovilo zaskrbljenost prvotnih 14 menedžerjev: "Pridružujemo se širšemu višjemu vodstvu skupine in izrecno navajamo: to je nevzdržna situacija za skupino United Group in za naša operativna podjetja," so dejali operativni direktorji.

Dodali so, da jih vse bolj skrbi "hitro uvajanje" zunanjih svetovalcev, ki obkrožajo novo vodstveno ekipo.