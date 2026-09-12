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Menih odtujil 2,6 milijona evrov donacij, med preiskavo odkrili še seks posnetek

Ajuthaja, 12. 09. 2026 10.20 pred 38 minutami 3 min branja 1

Avtor:
K.H.
Zasežen denar in zlato

Na Tajskem odmeva škandal, v katerega je vpleten budistični menih. Tamkajšnji kriminalisti ga sumijo odtujitve donacij v vrednosti 100 milijonov bahtov, kar je približno 2,6 milijona evrov. Aretirali so ga skupaj z domnevno sostorilko, s katero je bil posnet med spolnim odnosom.

Nekdanji predstojnik znamenitega več kot 600 let starega budističnega templja Wat Phutthaisawan, ki je del starodavne prestolnice Ajuthaja, naj bi si v obdobju dveh let v več kot 20 primerih prilastil donacije, namenjene templju. Phra Wachirayan Wi je na Tajskem znan po izdelavi priljubljenega amuleta v obliki kovanca. Nekaj njegovih stvaritev naj bi imel tudi tajski premier Anutin Charnvirakul

Policija je v petek sporočila, da je odkrila dva denarna tokova, povezana s potrdili o donacijah, ki jih je v imenu templja izdal Phra Wachirayan. Eden je bil namenjen obnovi templja, drugi pa plačilu za amulete in druge svete predmete. "Vendar denar iz obeh virov ni prispel na račun templja. Niti en baht," je izjavo glavnega policijskega preiskovalca Pattanasaka Bupphasuwana povzel BBC.

Aretirani tajski menih
Aretirani tajski menih
FOTO: Profimedia

Policija je med preiskavo menihove rezidence našla gotovino in zlate palice v vrednosti več kot 100 milijonov bahtov (približno 2,6 milijona evrov), je poročal tajski The Nation

66-letnik, ki so mu po aretaciji odvzeli meniški status, zadeve še ni javno komentiral.

Med hišno preiskavo našli tudi seks posnetek

Med pregledovanjem posnetkov videonadzornih kamer iz njegovega doma je policija našla tudi posnetek, na katerem je menih z neko žensko spolno občeval na jedilni mizi. Gre za 47-letno Punyavee Rungrueang, ki jo sumijo sostorilstva pri nezakonitih dejavnostih in so jo prav tako aretirali. Na njenem domu so preiskovalci odkrili in zasegli 35 zlatih amuletov ter približno 1,5 kilograma zlatih palic in nakita v ocenjeni vrednosti 6,04 milijona bahtov (približno 160.000 evrov). 

Zasežen denar in zlato
Zasežen denar in zlato
FOTO: Profimedia

Policija meni, da je 47-letnica menihu pomagala upravljati z nezakonito prisvojenimi sredstvi. Prek njenih bančnih računov naj bi vsako leto steklo na desetine milijonov bahtov oziroma več sto tisoč evrov, poroča The Bangkok Post

Preiskovalci so primer začeli preiskovati sredi julija, potem ko so prejeli anonimno prijavo, v kateri so Phra Wachirayanu očitali neprimerno ravnanje in zlorabo sredstev templja. Sumijo, da bi lahko bile v primer vpletene še dve ali tri druge osebe.

Ni prvi takšen primer

Budistični menihi na Tajskem se zavežejo k celibatu in odpovejo materialnim dobrinam. Mnogi tajski menihi prejemajo plačilo iz državne blagajne, zato veljajo za državne uslužbence. Vendar pa tajsko budistično skupnost že dlje časa spremljajo poročila o menihih, ki kršijo zaobljubo celibata, trgujejo z mamili in zagrešijo finančna kazniva dejanja. 

Nove aretacije so se zgodile dobro leto po tem, ko je Tajsko pretresel spolni škandal, povezan z izsiljevanjem, v katerega so bili vpleteni menihi višjega reda. Vsaj devet menihov je namreč imeli spolne odnose z neko žensko, ki jih je nato s fotografijami in videoposnetki izsiljevala za skoraj 12 milijonov dolarjev (približno 10 milijonov evrov). Po tem razkritju je policija vzpostavila telefonsko linijo za prijavo "neprimernega vedenja menihov".

tajska budistični menih poneverba aretacija

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KOMENTARJI1

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Soul
12. 09. 2026 11.01
Nadeneš si verska oblačila, naučiš se nekaj manter, zapreš oči in jih ponavljaš kot papiga, ter misliš, da si prelisičil svoj um. Pred drugimi odigraš vlogo svetnika, toda v notranjosti divja pravi ognjeni vihar. Vzorec pa je žal povsod enak. Spreminjajo se samo oblačila, simboli in besede!!
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