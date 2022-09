Menjave na vrhu: imenovani novi člani uprave Ina

Hrvaška vlada je po neuradnih informacijah, ki jih je objavil Jutarnji list, predlagala tri nove člane uprave Ina. To so naftni strokovnjak, ekonomist in pravnik. Ti bodo na službenih mestih verjetno zamenjali Niko Dalića, Barbaro Dorić in Darka Markotića, ki so jih zaradi suma goljufije pozvali k odstopu. Podjetje so domnevno oškodovali za več kot 113 milijonov evrov.

Po neuradnih informacijah naj bi bili novi člani uprave "naftni strokovnjak" Miroslav Skalicki, sicer nekdanji generalni direktor hrvaške podružnice podjetja Shell. Drugi član je profesor Hrvoje Šimović, iz ekonomske fakultete v Zagrebu, tretji imenovani pa Emanuel Kovačić, ki je trenutno glavni svetovalec za zunanja poslovanja Ine, poroča Jutarnji list. icon-expand Za šestmesečni mandat bodo v upravi Ine najverjetneje Miroslav Skalicki, Hrvoje Šimović in Emanuel Kovačić. FOTO: Shutterstock Predlagani člani so imenovani za šestmesečni mandat. V tem času želijo v Ini izvesti javni natečaj, na katerem bodo za polni, štiriletni mandat, izbrali nove člane hrvaškega dela uprave. PREBERI ŠE Iz uprave Ine odhajajo tudi Madžari: z goljufijami ne želijo biti povezani Spomnimo, konec avgusta so v javnost pricurljale informacije o nezakonitih poslovanjih, ki so se dogajali v družbi Ina. Zaradi suma zlorabe in pranja denarja ter oškodovanja podjetja so pridržali pet oseb. PREBERI ŠE Zlorabe in pranje denarja: Hrvaško Ino oškodovali za več kot 106 milijonov evrov Peterica naj bi Ino oškodovala za več kot 113 milijonov evrov. Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (USKOK) je zato izvedel preiskavo in zahteval pripor za Damirja Škugorja, Gorana Husića, Josipa Šurjaka, Marijo Ratkić in Škugorjevega očeta Daneta Škugorja.