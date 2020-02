Prisilili so jih, da se slečejo do spodnjega perila in dokažejo, da nimajo menstruacije

Šolo sicer vodi sekta Svaminarajan, premožna in konzervativna hindujska verska skupina. Dejali so, da se je eden izmed vodilnih v hostlu vodji kolidža pritožil, da nekaj študentk ne sledi pravilom, ki bi jih morale upoštevati ženske z menstruacijo. Ta pravila narekujejo, da v tistem tednu, ko ženska dobi menstruacijo, ne sme vstopiti v tempelj in v kuhinjo, prav tako pa se ne sme dotikati drugih študentov. Med obroki morajo sedeti stran od drugih, pomiti morajo svojo posodo, v predavalnici pa morajo takrat biti v zadnji vrsti.

Ena izmed študentk je za BBCpovedala, da v njihovi nastanitvi vodijo register, v katerega morajo dekleta vpisati svoje ime, ko dobijo menstruacijo. Ker se zadnja dva meseca nobena izmed tam nastanjenih študentk ni vpisala v register, se je vodja ustanove pritožil, da dekleta z menstruacijo vstopajo v kuhinjo, so v bližini templja, prav tako pa se socializirajo z drugimi stanovalci.

Študentke trdijo, da so dan, potem ko se je upravitelj hostla pritožil, bile zlorabljene s strani vodje hostla in njihovega kolidža, preden so jim naročili, naj se slečejo. Kar se jim je zgodilo, so opisale kot zelo bolečo izkušnjo, ki jim je pustila travme. Eden izmed očetov študentk je dejal, da so njegova hčerka in nekaj drugih študentk do njega ob obisku prišle v solzah. "V šoku so," je povedal za BBC. V četrtek, dva dni po incidentu, je skupina študentk protestirala na kampusu – zahtevale so, da nekdo ukrepa zoper ljudi, ki so jim povzročili takšne travme.

Upravitelj kolidža Pravin Pindorja je dejal, da je šlo za "nesrečen incident" in da so sprožili preiskavo. Dodal je, da če bo ugotovljeno, da je kdo ravnal napačno, bo ta kaznovan. Namestnica rektorja univerze, pod katero spada kolidž, Daršana Dholakja, pa je dejala, da so krive študentke, ki so prekršile pravila, in dodala, da so se nekatere med njimi zato opravičile. Komisija za ženske zvezne države Gujarat pa je naročila preiskavo incidenta in študentke pozvala, naj povedo resnico brez strahu pred posledicami. Zadevo preiskuje tudi policija.