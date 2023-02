Evropski uradniki bodo lahko prijavili sumljivo lobiranje tehnoloških podjetij

To se je na primer zgodilo med pogajanji o Zakonu o digitalnih trgih in Zakonu o digitalnih storitvah, ki sta imela velik vpliv na tehnološke gigante. Šele po sprejetju pa so zakonodajalci ugotovili, da so bili ves čas pogajanj na spletnih straneh bombardirani s ciljanimi oglasi. "Šele takrat smo ugotovili, da se dogaja sumljivo lobiranje," je dodal.

Tang, ki je član evropskega parlamenta že od leta 2014, pravi, da je lobiranje del političnega življenja, a da to hitro postane problematično, saj da so se interesne skupine skušale skriti za navideznimi organizacijami ali se s prilagojenimi oglasi ciljno usmerijo na politike.

Nizozemski član evropskega parlamenta Paul Tang je zato podal pobudo in ustvarila se je hitra linija proti lobiranju, ki bo sprva veljala le za začetni obrambni sistem organa, ki se je v preteklosti že večkrat srečal s sumljivim lobiranjem, predvsem astroturfingom. Ta naj bi se izvajal predvsem s strani večjih tehnoloških podjetij, ki so s tem skušala vplivati na politično odločanje, pa tudi kemijskih, naftnih in farmacevtskih organizacij. Te se pogosto skrivajo za manjšimi hčerinskimi podjetji, prek katerih namerno ciljajo na določene posameznike. Nova linija, ki poteka s pomočjo dobro varovane spletne strani, omogoča prijavo vsakemu. Deluje na podlagi nemškega modela, vse prejete prijave in informacije pa bodo dodatno preiskane, je povedal pobudnik projekta Tang.

Evropski poslanci in drugi uradniki se pri svojem delu pogosto srečujejo z lobiranjem. A ko pride do vpliva velikih tehnoloških podjetij na njihov ugled in tudi politično odločanje, se jim težko postavijo po robu. Ta podjetja se večkrat skrivajo za manjšimi organizacijami, prikriti pritiski pa pogosto ostanejo spregledani.

Omenil je tudi druge oblike prikritega lobiranja, in sicer so velika tehnološka podjetja prek organizacij, ki naj bi zastopale mala in srednja velika podjetja, v resnici zastopala velika mednarodna internetna podjetja. Zato se je z dvema kolegoma iz Socialnih demokratov pritožil registru EU, rekoč, da ni dovolj pregleden.

Ta hrani bazo interesnih skupin, ki bi lahko želele vplivati na odločanje v EU. Register za preglednost upravljajo tri glavne evropske institucije – komisija, svet in parlament – tvori pa ga skoraj 12.500 vnosov. Lobisti lahko dostop do parlamenta dobijo le, če so na seznamu baze, piše Guardian.

S spornim ravnanjem naj se prekine sodelovanje

Tang meni, da bi se organizacijo v primeru spornega ravnanja iz registra moralo odstraniti. Med drugim je kritičen tudi do Amazona in Googla, ki si lastita delež podjetij, ki so povezana z malima oziroma srednje velikima podjetjema Connect in Allied for Start ups. Slednji sta bili tudi sami udeleženi v sumljivo lobiranje in sta še vedno na omenjenem seznamu.

Amazon in Google vpletenost in kršenje pravil o transparentnosti in lobiranju zavračata, prav tako navedbe zavrača 12 ostalih velikih tehnoloških podjetij, ki so povezana z omenjenima Connect in Allied for Start ups.