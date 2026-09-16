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Mercedes s slovenskimi tablicami po nesreči vozil v napačno smer

Zagreb, 16. 09. 2026 14.56 pred 5 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.S.
Nesreča v Zagrebu

Ko je po hudi prometni nesreči promet na zagrebški obvoznici obstal, je slovenski voznik poskrbel za nevaren incident. Vozil je namreč v nasprotno smer po pasu za intervencijska vozila.

Bralci hrvaškega portala Index.hr so v koloni, ki je nastala po hudi prometni nesreči, opazili vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, ki je vozilo v napačno smer.

"Obtičal sem v zastoju, ki je nastal zaradi nesreče med priključkoma Sava in Zagreb vzhod. Avtomobil je začel voziti v napačno smer po odstavnem pasu," je sporočil očividec, ki je poslal tudi fotografije.

Na njih je videti srebrn mercedes s slovenskimi tablicami, ki vozi v napačno smer med kolono vozil, in sicer po pasu, ki je bil rezerviran za intervencijska vozila.

Na zagrebški avtocesti med razcepoma Otok Svibovski in Zagreb se je danes dopoldne zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala eno smrtno žrtev. Kamere so posnele, kako bel avtomobil z veliko hitrostjo vozi v napačno smer, trenutek kasneje pa silovito trči v vozilo, ki se pravilno pripelje po svojem voznem pasu. Nato je, kot kaže, vozilo trčilo še v tovornjak.

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