Mercedes zapeljal na Španske stopnice, odstranil ga je žerjav

Španske stopnice iz 18. stoletja, ki jih je zasnoval arhitekt Francesco De Sanctis, so ena najbolj znanih rimskih znamenitosti in so uvrščene na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Gre za monumentalno stopnišče s 135 stopnicami, ki se vzpenjajo po strmem pobočju med Španskim trgom in trgom Trinita dei Monti, na katerem je istoimenska cerkev. Dnevno jih obišče več deset tisoč turistov.

Po stopnicah so se sicer že večkrat zapeljala vozila. Nazadnje jih je pred tremi leti poškodoval 37-letni Savdijec, ko se je po njih spustil z najetim luksuznim športnim avtomobilom. Po dogodku je odšel, a ga je policija prijela na podlagi posnetkov nadzornih kamer. Trdil je, da je na stopnice zapeljal pomotoma. Obtožili so ga poškodovanja kulturne dediščine.

Več incidentov na Španskih stopnicah je sprožilo razprave o tem, kako jih bolje zaščititi, saj mimo njihovega zgornjega dela poteka cesta, ki ni zaprta za promet.