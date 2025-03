'Merilec svobode': svet znova zdrsnil navzdol, izboljšanje ponekod v Aziji

Lani se je svoboda po vsem svetu že 19. leto zapored zmanjšala. Razlog za to so oboroženi spopadi, politično nasilje in številne volitve po vsem svetu, je v svojem letnem poročilu sporočila neprofitna organizacija Freedom House. "Slika kaže še eno leto globalnega upada indeksa svobode, a tokrat je bilo zaradi vseh volitev nekoliko bolj dinamično kot pretekla leta," je dejala soavtorica poročila Jana Gorokhovskaja .

So pa izboljšanje zaznali v več azijskih državah. V Senegalu je kljub poskusom odhajajočega predsednika, da bi volitve odložil, zmagala opozicija. V Butanu pa so volitve pomagale utrditi dolg reformni proces prenosa moči z monarhije na državljane.

Sirija se je po strmoglavljenju Bašarja Asada prav tako povzpela na lestvici svobode, poroča Deutsche Welle. Kljub izboljšanju ocene pa sicer Sirija ostaja med najslabšimi državami na indeksu svobode. Poročilo poudarja, da tako kot Bangladeš tudi Sirijo čaka težka pot do vzpostavitve svobodnih in poštenih volitev.

Še eno svetlo točko poročila predstavlja Jordanija. Njen status "nesvobodne" države se je namreč po reformah, ki so omogočile bolj konkurenčne volitve, izboljšal na "delno svobodno".

Največjo rast na indeksu je zabeležila regija Kašmir, ki ga zaseda Indija. Tam so izvedli prve volitve, odkar je hindujska nacionalistična vlada pod vodstvom Narendre Modija leta 2019 preklicala poseben status Kašmirja. Vendar pa je sicer Indija kot celota doživela upad svobode, saj se je vlada trudila nadzorovati sodno vejo oblasti. Organizacija Freedom House je Indiji že leta 2021 znižala oznako "svobodne" države na "delno svobodno".

Štiri države padle na raven 'nesvobodnih' držav

Indeks svobode se je lani precej znižal Kuvajtu, Nigru, Tanzaniji in Tajski, ki so iz "delno svobodnih" postale "nesvobodne" države. Na Tajskem je leta 2024 sodišče razpustilo stranko, ki je na volitvah dobila največ glasov, in razrešilo premierja iz drugouvrščene stranke.

Niger je medtem po državnem udaru leta 2023, s katerim so odstavili izvoljenega predsednika, prešel pod popoln nadzor vojske, Tanzanija pa je bila priča zatiranju protestnikov.

Kuvajt je po volitvah razpustil parlament, glavno mesto Haitija pa je v veliki meri v primežu nasilja tolp.

Lani so poleg Kuvajta in Haitija največji upad svobode zabeležili še v Tuniziji in Salvadorju, medtem ko so Turkmenistan, Južni Sudan, Sudan in Severna Koreja ostali med državami z najnižjimi splošnimi rezultati.