Merklova naj bi po odhodu z vrha vlade dobila pisarno z devetimi pomočniki

V njenem kabinetu so prosili, da bi Merklova dobila vodjo pisarne, namestnika vodje pisarne, dva specializirana pomočnika, tri uradnike in dva voznika, je razvidno iz dokumenta, ki so ga posredovali v parlament in ga je pridobila nemška tiskovna agencija dpa. Prošnjo so utemeljili s tem, da bo Merklova, ki se po 16 letih umika s čela vlade, še naprej "opravljala naloge v interesu države".