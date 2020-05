Merklova: Demokracija potrebuje svobodne medije, da lahko deluje

Demokracija potrebuje "odprtost javnosti, v kateri lahko izražaš nestrinjanje in različna stališča",je v svojem tedenskem video sporočilu poudarila nemška kanclerka Angela Merkel. Samo na tak način je mogoče oblikovati skupne rešitve za probleme.

"To zahteva strpnost do mnenj drugih. Zahteva pa tudi sposobnost sprejeti kritiko svojih mnenj," je dodala.

Stanje svobode medijev v državi kaže tudi na stanje družbe, je prepričana. Zato je po njeni oceni toliko bolj obžalovanja vredno, da so tudi v "naših demokratičnih družbah poročevalci in novinarji napadeni". Pozvala je k podpori in spoštovanju novinarstva.

"Novinarji morajo biti kritični do vlade in vseh političnih akterjev. Demokracija potrebuje dejstva in informacije. Sposobna mora biti razlikovati med resnico in lažmi," je še poudarila.

Svoboda medijev je v Nemčiji sicer v središču pozornosti tudi zaradi dveh napadov na televizijske ekipe v Berlinu 1. maja.