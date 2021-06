Merklova opozarja, da zaradi različice delta še ni konec pandemije

"V luči različice delta žal ne moremo reči, da gremo proti koncu pandemije," je Merklova povedala novinarjem po vrhu EU v Bruslju. Opozorila je, da je potrebna previdnost, saj povečanje števila okužb opažata tudi Izrael in Velika Britanija, kjer je precepljenost višja. Prebivalce poziva, naj še vedno nosijo maske v zaprtih prostorih in naj se redno testirajo in s tem omejijo širjenje virusa.