Merklova je v nagovoru zbranim posvarila, da je potrebno besede ruskega voditelja Vladimirja Putina jemati skrajno resno. To, da njegovih groženj ne jemljemo kot blefiranje, ni šibkost, pač pa znak politične inteligence, je dejala nekdanja nemška kanclerka, ki se je iz politike umaknila dva meseca pred začetkom vojne v Ukrajini.

1. oktobra 1982 je Helmut Kohl postal nemški kancler, ob 40. obletnici pa bo zaživela njegova fundacija.

Prav Kohl je imel po besedah Merza izredno pomembno vlogo pri združevanju Nemčij in padcu Sovjetske zveze. Z njim se je strinjala tudi Merklova in izpostavila, da bi Kohl, če bi bil še vedno na čelu nemške vlade, z enim očesom nenehno bdel nad dogajanjem v Ukrajini. "Naredil bi vse, da bi zaščitil in znova vzpostavil suverenost in integriteto Ukrajine," je poudarila Merklova. S tem je med vrsticami opozorila na pomanjkljivo vodenje aktualnega nemškega kanclerja Olafa Scholza, člana socialdemokratske stranke SDP, ki je lansko jesen nasledil Merklovo.

Merklova je še izpostavila, da bi Kohl vedno imel v mislih to, kar je v teh trenutkih nepredstavljivo, "kako bo nekoč mogoče na novo vzpostaviti odnose z Rusijo".