Merklova pravi, da ni imela dovolj moči, da bi vplivala na Putina

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel zagovarja svojo politiko do Rusije pred februarsko invazijo na Ukrajino, češ da ni imela dovolj moči, da bi lahko vplivala na Vladimirja Putina.

Povedala je, da je skušala poleti 2021 sklicati sestanke s Putinom in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. "Ampak nisem imela dovolj moči, da bi dosegla svoje," je povedala za Spiegel. "Res so vsi vedeli, da me jeseni ne bo več," je rekla. Po štirih mandatih je Merklova decembra zapustila svoj položaj kanclerke. Avgusta 2021 je tako zadnjič obiskala Moskvo in za nemško revijo povedala, da je dobila zelo jasen občutek, da politične moči nima več. "Za Putina šteje le moč," je dodala. Pomemben indikator tega je bilo npr. to, da je Putina na njunem zadnjem srečanju spremljal zunanji minister Sergej Lavrov, je dejala, saj sta se prej vedno srečala ena na ena.

icon-expand Vladimir Putin in Angela Merkel FOTO: AP

Pred invazijo na Ukrajino je Putin na ukrajinskih mejah več tednov kopičil vojsko, mnogi pa so menili, da bi morali Merklova in drugi voditelji EU sprejeti ostrejši pristop do Kremlja. Strokovnjak za zunanjo politiko v njeni stranki krščanskih demokratov (CDU), poslanec Roderich Kiesewetter, je med tistimi, ki pravijo, da je vedela, da Putin poskuša razdeliti in oslabiti Evropo, vendar je verjela v bolj "mehek" pristop. Pred invazijo je trdil tudi, da je Nemčija preveč odvisna od ruskega plina.