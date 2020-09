Merklova v bolnišnici obiskala Navalnega

Poročanje nemškega Der Spiegla o obisku Merklove je na svojem Twitterjevem profilu potrdil tudi Navalni."Zelo sem hvaležen kanclerki Merklovi, da me je obiskala v bolnišnici," je zapisal in dodal, da je šlo za zasebno srečanje in pogovor z družino. Merklova je Navalnega obiskala v"popolni tajnosti", ko se je zbudil iz kome, njena poteza pa je še poudarila pomen solidarnosti nemške vlade z Navalnim, je poročal Spiegel. Kot so zapisali, obisk kaže odločenost, da bo Nemčija vztrajala pri preiskavi okoliščin zastrupitve.