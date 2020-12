Merklova zahteva strožje ukrepe med prazniki za zajezitev covida-19

Nemška kanclerka Angela Merkel je zahtevala strožje omejitve po vsej državi do sredine januarja, da bi zmanjšali širjenje okužb z novim koronavirusom, potem ko so iz države poročali o črni statistiki 590 smrti zaradi covida-19, kar je največ v enem dnevu doslej. Na Hrvaškem poročajo o več kot 4500 novih okužbah z novim koronavirusom.

V čustvenem pozivu je prebivalce pozvala, naj poslušajo znanost v boju proti novemu koronavirusu in pred božičem bistveno zmanjšajo stike.

icon-expand Koronavirus Nemčija FOTO: Dreamstime

V splošni razpravi v bundestagu je glede na trenutne številke izpostavila, da znanost praktično prosi, da bi omogočili teden dni zmanjšanja stikov pred božičem, preden bi videli babice in dedke. "Če bomo imeli preveč stikov pred božičem in bo to nato zadnji božič s starimi starši, potem res ne bo uspelo,"je poudarila. Božični prazniki do 10. januarja Kanclerka je podprla priporočila nemške akademije znanosti Leopoldina o zaprtju trgovin, zmanjšanju stikov in podaljšanju božičnih praznikov do 10. januarja, pozvala pa je tudi k upoštevanju znanosti v boju proti pandemijam.

icon-expand Božično praznovanje v epidemiji FOTO: Dreamstime

Leopoldina je v torek priporočila, da med 24. decembrom in 10. januarjem v državi uvedejo "strogo zaprtje" z obsežno ustavitvijo javnega življenja, zaprtjem trgovin z nenujnimi dobrinami, zaprtjem šol in čim večjim deležem dela od doma, poroča francoska tiskovna agencija AFP. S tem naj bi praznike izkoristili za to, da ljudje ostanejo doma in prekinejo verigo širjenja okužb. Obsodila stojnice s kuhanim vinom in vaflji Kanclerka je izpostavila, da ne zadoščajo več smernice, za katere so se dogovorili pred dvema tednom z voditelji 16 zveznih dežel, da trgovine ostanejo odprte, da pa v restavracijah ni dovoljeno uživati hrane. "Ko postavljajo stojnice s kuhanim vinom in vaflji, to ni v skladu z dogovorom, da je dovoljeno samo vzeti s sabo hrano in pijačo," je opozorila v parlamentu. "Resnično mi je žal, vendar plačujemo ceno 590 mrtvih v enem dnevu, in to po mojem mnenju ni sprejemljivo," je podarila. V državi so imeli v zadnjem tednu 149 novih okužb na 100.000 prebivalcev, vlada pa želi, da jih zmanjšajo na 50. Voditelji dežel so se dogovorili, da bodo med prazniki dovolili srečanja desetih namesto dosedanjih petih odraslih, a se je več dežel, med njimi Turingija in Berlin, odločilo za ostrejše ukrepe. Saška, ki je postala žarišče okužb, pa je s ponedeljkom odredila zaprtje vrtcev, izobraževalnih ustanov in trgovin z nenujnim blagom. Na Hrvaškem več kot 4500 novih okužb z novim koronavirusom Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah po 12.596 testih potrdili 4520 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 69 bolnikov s covidom-19, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. V trgovinah bodo od sobote do 10. januarja dodatno omejili število ljudi, ki bodo lahko hkrati v prostoru.

icon-expand Koronavirus na Hrvaškem FOTO: AP

Število testov in na novo okuženih je večje kot je bilo prejšnjo sredo, ko so ob 10.194 testih potrdili 3603 okužbe z novim koronavirusom, je na novinarski konferenci povedal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (Hzjz) Krunoslav Capak. Izpostavil je, da se je v preteklih sedmih dneh povečalo število novih okužb za povprečno 3,7 odstotka, potem ko je v tednu pred tem ta odstotek znašal 17,4 odstotka. Notranji ministerDavor Božinović je potrdil, da bodo od sobote do 10. januarja uveljavili dodatne omejitve števila ljudi, ki bodo lahko istočasno v trgovinah in nakupovalnih centrih. V trgovinah do 2000 kvadratnih metrov bodo morali zagotoviti med deset in 16 kvadratnih metrov na osebo, v večjih trgovinah pa najmanj 20 kvadratnih metrov na osebo, je pojasnil Božinović, ki je tudi vodja nacionalnega štaba civilne zaščite. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah največ primerov okužbe znova potrdili na območju Zagreba, kjer so jih potrdili 1115. V primorsko-goranski županiji so zabeležili 426 okužb. Iz istrske županije poročajo o 85 novih primerih. Na Hrvaškem je trenutno 23.750 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 2703 bolnikov s covidom-19, od katerih jih 280 potrebuje podporo medicinskih ventilatorjev. V samoizolaciji je več kot 57.800 državljanov. Na Hrvaškem so doslej potrdili skoraj 159.400 okužb z novim koronavirusom in 2367 smrtnih žrtev covida-19. Okrevalo je nekaj manj kot 133.300 obolelih. Doslej so testirali več kot 837.600 ljudi. V ZDA več kot 215.000 novih okužb z novim koronavirusom

icon-expand Koronavirus ZDA FOTO: Dreamstime

V ZDA se novi koronavirus še naprej hitro širi. V torek so oblasti poročale o 215.586 potrjenih okužbah v 24 urah, je razvidno iz podatkov univerze Johnsa Hopkinsa. Dan prej so jih potrdili 180.000, 227.000 pa minuli petek. V torek je v ZDA v povezavi s covidom-19 umrlo še 2534 ljudi, največ mrtvih v enem dnevu so sicer potrdili minuli četrtek, ko je umrlo 2879 ljudi. Po zahvalnem dnevu konec novembra in pred prihajajočimi decembrskimi prazniki so strokovnjaki zaskrbljeni, da bo število okužb še naprej raslo. V tem času namreč v ZDA zabeležijo največ potovanj in srečanj družin. Po podatkih projekta Covid Tracking je bilo v bolnišnicah v začetku decembra prvič več kot 100.000 bolnikov s covidom-19. Skupno se je v državi z okoli 330 milijoni prebivalcev z novim koronavirusom okužilo več kot 15,1 milijona ljudi, od tega jih je umrlo več kot 286.000.