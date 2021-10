Merklova želi spore med EU in Poljsko reševati s pogajanji

Menila je, da je treba počakati na odločitev Sodišča EU v tožbah Poljske in Madžarske glede omenjenega mehanizma. Napovedi Evropskega parlamenta, da bi zaradi neukrepanja tožil Evropsko komisijo, pa se ji zdijo "nekoliko žalostne".

"Imamo velike težave, vendar pa svetujem, da jih rešujemo s pogovori, da najdemo kompromise," je dejala Merklova. "To je bilo vedno bistvo EU in mora to ostati," je dodala po srečanju z belgijskim premierjem Alexandrom De Croojem v Bruslju.

Nemška kanclerka se je s tem odzvala na četrtkovo odločitev odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve, da podpre pravni postopek proti Evropski komisiji zaradi neukrepanja na podlagi uredbe o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava.

EU je uredbo o pogojevanju evropskih sredstev z vladavino prava sprejela v okviru pogajanj o večletnem evropskem proračunu za obdobje 2021 do 2027 in skladu za okrevanje. Kompromis je bilo mogoče doseči, ker so se voditelji članic zavezali, da do odločitve sodišča Unija na podlagi te uredbe ne bo ukrepala.

Varšava in Budimpešta sta se v skladu z napovedmi marca dejansko pritožili na sodišču, kjer spodbijata uredbo, ki je začela veljati januarja. Pred dnevi je na Sodišču EU v Luksemburgu potekala ustna obravnava v primeru tožbe. Sodbo se pričakuje prihodnjo pomlad.