Merz k Macronu v Pariz, nato še k Tusku v Varšavo

Skupaj z novim nemškim kanclerjem sta se zavzela za občutno krepitev sodelovanja med državama in "sistematično skupno delovanje". Novi nemški kancler Friedrich Merz je ob tem dejal, da bi morala Evropska unija čim prej sprejeti in uveljaviti prostotrgovinski sporazum s skupino južnoameriških držav Mercosur, ki mu sicer nekatere evropske države nasprotujejo, med njimi tudi Francija.

Merz je dejal še, da se vojna v Ukrajini ne more zaključiti brez sodelovanja ZDA, saj evropske države "ne morejo v celoti nadomestiti" delovanja Washingtona. "Želimo, da Američani ostanejo z nami in še naprej izpolnjujejo svoje obveznosti v zvezi Nato in do Ukrajine," je povedal in dodal, da lahko tudi ameriški predsednik Donald Trump "računa na podporo pri prizadevanjih za konec vojne v Ukrajini".

Zagotovil je tudi, da se bo Ukrajina lahko še naprej zanašala tako na Nemčijo kot na Francijo v boju proti ruski agresiji. Evropa je po besedah nemškega kanclerja pripravljena sodelovati pri zagotavljanju spoštovanja morebitnega premirja "pod vodstvom in ob sodelovanju ZDA".

Na področju obrambe se je zavzel tudi za pogovore o jedrskem odvračanju, pri čemer želi vzpostaviti dialog s Francijo in Združenim kraljestvom.

Merz je še pred odhodom v Pariz sporočil, da njegovo prvo potovanje v tujino v novi vlogi ni namenjeno sprejemanju konkretnih odločitev, temveč pošiljanju signalov "tako navznoter kot navzven", da bo Nemčija pod njegovim vodstvom zavezana dobremu medsosedskemu sodelovanju.