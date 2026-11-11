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Merz pogojuje proračun EU s pomočjo Ukrajini, Fico mu očita izsiljevanje

Berlin, 11. 11. 2026 08.11 pred 1 uro 3 min branja 54

Avtor:
N.V.
Friedrich Merz

Po izjavi Friedricha Merza, da bo blokiral sedemletni proračun EU, če ne bo dosežen dogovor o finančni pomoči Ukrajini, so se razburili številni evropski voditelji. Napoved so označili za "tipično izsiljevanje" in napovedali burna pogajanja.

Posredovanje nemškega kanclerja glede pomoči Ukrajini je močno razjezilo nekatere voditelje srednjeevropskih držav, ki so neto prejemnice evropskih sredstev, vendar ne želijo sodelovati v prihajajočem krogu financiranja podpore ukrajinskim vojnim prizadevanjem, piše Guardian.

"To, kar počne kancler, je tipično izsiljevanje, in temu ne bom popustil," se je prvi oglasil slovaški premier Robert Fico, ki sicer velja za bolj prorusko nagnjenega politika. 

Robert Fico
Robert Fico
FOTO: AP

S Ficom se strinja tudi češki premier Andrej Babiš, čigar populistična vlada prav tako zavrača sodelovanje pri prihodnjem posojilu Ukrajini. "Ne vem, zakaj to govori," je Babiš komentiral Merzevo stališče.

Merz želi, da voditelji EU o finančnih potrebah Ukrajine razpravljajo na petkovem vrhu v Dublinu. "Ukrajino moramo še naprej podpirati v njenem boju za obrambo. To je v našem skupnem življenjskem interesu," je zapisal v pismu predsedniku Evropskega sveta Antóniu Costi, ki bo vodil srečanje. "Kljub temu je dvostranska pomoč Ukrajini neenakomerno porazdeljena, njeno breme pa nosi predvsem le nekaj držav članic."

Evropska unija je sicer lani potrdila, da bo Ukrajini posodila 90 milijard evrov, s čimer naj bi pokrili dve tretjini njenih vojaških in civilnih stroškov v letih 2026 in 2027. Vendar je od takrat Rusija z neprekinjenim obstreljevanjem Ukrajini povzročila še več stroškov, zaradi česar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozval k zagotovitvi dodatnih 70 milijard evrov za pokritje proračunskega primanjkljaja.

Preberi še Zelenski evropske zaveznice prosil za dodatnih 70 milijard evrov

EU je ukrajinskega predsednika podprla in obljubila, da bo zagotovila 45 milijard evrov, medtem ko naj bi preostanek prispevale druge zaveznice Ukrajine, med njimi Združeno kraljestvo in Kanada.

Merz je že lani vodil prizadevanja za uporabo 210 milijard evrov ruskega državnega premoženja, zamrznjenega v EU, vendar je načrt zaradi nasprotovanja, ki ga je vodila Belgija, kjer je v Bruslju shranjen večji del teh sredstev, propadel.

Posojilo v višini 90 milijard evrov je bilo nadomestna rešitev. Madžarska, Slovaška in Češka, ki so se odločile, da pri tem posojilu ne bodo sodelovale, so potrdile, da bodo ostale zunaj tudi v naslednjem krogu financiranja. Tem trem državam članicam se je zdaj pridružila še Bolgarija, potem ko je bil aprila lani za premierja izvoljen Moskvi naklonjeni Rumen Radev.

Rumen Radev
Rumen Radev
FOTO: AP

Kako bo odločil Costa?

Vprašanje financiranja Ukrajine se zdaj vse bolj zapleta v zahtevna pogajanja o proračunu EU za obdobje 2028–2034. Nemčija, največja neto plačnica v evropski proračun, si prizadeva za občutno zmanjšanje predlaganega proračuna, hkrati pa nasprotuje obsežnemu financiranju držav članic, ki nočejo prispevati k pokrivanju finančnih potreb Ukrajine.

Merz ob tem poudarja, da morajo vse države članice prispevati k zagotavljanju "stabilnega" financiranja Ukrajine od leta 2028 v okviru naslednjega sedemletnega proračuna EU, znanega kot večletni finančni okvir. "Finančna podpora Ukrajini s strani vseh držav članic EU je bistvenega pomena za uspešen zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru," je dodal. 

Preberi še 'Z ruskimi sredstvi nameravamo ukrajinsko vojsko financirati še vsaj dve leti'

Berlin si prizadeva tudi za spremembo postopka odločanja o financiranju Ukrajine, in sicer tako, da bi namesto soglasja vseh držav članic zadostovala kvalificirana večina. S tem želi preprečiti, da bi lahko ena sama vlada blokirala odločitve EU.

Pismo Costi, ki ga je pridobil Guardian odraža vse večje nezadovoljstvo severnih držav članic EU, ki Ukrajino najbolj velikodušno podpirajo, zaradi precej skromnejših prispevkov drugih članic iz srednje in južne Evrope.

Naloga iskanja dogovora o proračunu je v rokah Coste, nekdanjega portugalskega premierja. Ta si želi dogovor doseči do konca leta, še pred volitvami v Franciji, na Poljskem in v Italiji leta 2027, ki bi lahko dodatno otežile pogajanja.

Costov tiskovni predstavnik je potrdil prejem pisma, vendar podrobnosti ni želel komentirati. "Predsednik Costa bo na neformalnem zasedanju Evropskega sveta v Dublinu ta teden namenil čas razpravi o Ukrajini," je dejal in dodal, da bodo o financiranju Ukrajine razpravljali tudi na posebnem vrhu, posvečenem proračunu EU, ki bo potekal 26. in 27. novembra.

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Friedrich Merz vojna v ukrajini pomoč eu

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KOMENTARJI54

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zmerni pesimist
11. 11. 2026 10.08
Merz gotof si
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+0
1 1
dober dan
11. 11. 2026 10.07
ta kekec z 10% podporo bi sedaj evropi diktiral pogoje?
Odgovori
+1
1 0
mario7
11. 11. 2026 10.05
Upam, da fridota kmalu potepta Alice.
Odgovori
+1
1 0
zasvobodo22
11. 11. 2026 10.04
ja propadla nemcija zivimsamo se od vojne industrije in jim v interesu podpihovanje vojne
Odgovori
+2
3 1
zasvobodo22
11. 11. 2026 10.06
zal pa mamo mi na oblasti prevaranskega psihopata in kriminalca ,ki bo z uzitkom poklanjal nas denar za ukrajino
Odgovori
+0
1 1
A1B3
11. 11. 2026 09.58
Merz, niti lasten narod te ne mara. Kaj ta osebek sploh še počne v politiki in pametuje Evropskemu narodu?? On, Ursula in amaterski igralec, nihče od njih ne bi bil na položaju, če bi se upoštevala volja ljudstva. Nesposobneži, ki peljejo Evropo v kameno dobo
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+3
3 0
nelevnedesen
11. 11. 2026 09.58
Merc računa, da bo nemčija največ pridobila z obnovo. Sploh energetike in ostale infrastrukture. Nam pa drbtinice
Odgovori
+3
3 0
mario7
11. 11. 2026 09.50
Zakaj friderik ne proda svoj milijon eu vreden avijonček in pokloni denar najbogatejšemu beraču na svetu?
Odgovori
+5
5 0
zlevicosibrišem
11. 11. 2026 09.48
Nikjer tudi ne piše, da je Blackrock lastnik večine rodovitne zemlje v Ukrajini in je sedaj narod prisiljen najemati latno zemljo od njih.
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+4
4 0
mario7
11. 11. 2026 09.48
Friderik je bolan. Zakaj bi moral tudi jaz dajati denar za skorumpirano ua? Mogoče potrebujejo še več zlatih WC školjk .Kaj imam z ua? 0. Najbogatejši berač ima celo Evropo za talca.
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+5
5 0
iziizi
11. 11. 2026 09.47
Naj da iz svojega premoženja merz plaći iz svojega
Odgovori
+3
3 0
zlevicosibrišem
11. 11. 2026 09.47
Nikjer v zahodnih medijih ne boste prebrali, da je Francija že leta 21020 dala Zelenskemu osebno, 20 milijonov eur, da začne vojno z Rusijo.
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+1
1 0
zlevicosibrišem
11. 11. 2026 09.46
Morate vedeti, da je Nemčija sama že donirala Ukrajini 100 milijard evrov, plus še denar ki ga je plačala skupaj z Evropo. Ni čudno, da se narodu že meša.
Odgovori
+4
4 0
Banion
11. 11. 2026 09.33
nemci zopet hujskajo na vojno, tipično kot pred skoraj 100 leti, ko je ačel svojo potično pot adof. Ja pomoč ukrajini, a največja pomoč bi ibl mir in obnova. FDokler bo imel evropa politike tipa merz bodo mladi demostrirali, bodo prihajale na površje ekstremne politične ideje in živeli bomo vedno slabše. Morda je po toliko letih prišel čas za menjavo politike in pogovore o miru. En mez in pomočnica lajna sta pač okorela nemca ki bi rada vodila cel svet po svojem prepričanju in drugi bi naj delali za njiju. Merzu se čudima da je toliko omejen da ne vidi kako se mu gospodarstvo zaradi finančnih obrmenitev in drage energije, pred očmi sesiplje.
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+4
5 1
jugatneme
11. 11. 2026 09.46
Vse je to res kar pišete, toda ne kaže da bi v Kremlju bili tako k miru naravnani. Vse bolj so podobni na Münchenski sporazum ki je bil podpisan 30. septembra 1938.
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0 0
jugatneme
11. 11. 2026 09.31
Nekateri bi po prejetju milijardnih zahodnih vzpodbudah v nedelujoče in skoraj propadlo komunistično gospodarstvo ter moramo priznati dolgoletnem šlepanju cele EU pri obrambi, sedaj imeli dosti povedati kaj oni bi in kaj ne bi. Prejeli bi a dali ne.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
11. 11. 2026 09.39
Samo poglejte kdo so ti voditelji, kateri nasprotujejo, Madžar, Čeh, Slovak in Bolgar. Z drugimi besedami vsi ti kateri so naklonjeni Rusiji a dotacije so dobivali in dobivajo iz EU. Skupno pogledano Madžar ter dva na pol Slovaka pol Madžara in en Bolgar - brez € pred 30 leti bi sedaj še preganjali koze in ovce po stepi.
Odgovori
+0
2 2
nelevnedesen
11. 11. 2026 10.00
Ko pa poceni dekajo za nemca je pa ok? Koliko si že ti doniral ukrajini?
Odgovori
0 0
JAZsemTI
11. 11. 2026 09.29
Merz je del Blac Rock postavitve. Kdor ima kaj pojma mu je vse jasno.
Odgovori
+2
2 0
nebel
11. 11. 2026 09.33
BlackRock.
Odgovori
0 0
nebel
11. 11. 2026 09.28
Mertz naj to norost plača kar sam, iz Nemškega proračuna, EU pa pusti pri miru. Če misli iti dol, naj gre sam. Če mu Nemci to dovolijo.
Odgovori
+5
5 0
Rookoko
11. 11. 2026 09.27
Kdo je ta clovek, mi ga nismo izvolili… od kje prihajajo te ljudje, ki govorijo v imenu Eu? Kaj je njihovo predhodno delovno mesto???
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+4
4 0
nelevnedesen
11. 11. 2026 10.01
Black rock
Odgovori
0 0
Protoc
11. 11. 2026 09.27
Če ne boste dali denarja, bomo blokirali račun..e kam je ta svet šel
Odgovori
+5
5 0
MrtvoPijan
11. 11. 2026 09.26
Odšli so orban in vučič, zna li se kdaj odhajajo fico in janša?
Odgovori
-3
1 4
Banion
11. 11. 2026 09.34
orban fico in babiš so zdrava protiutež skrajnežim in vojnim hujskačem, škoda da še ni kdo več
Odgovori
+1
2 1
nelevnedesen
11. 11. 2026 10.02
In prišel je magyar, ki je še hujši. Tuji mediji pišejo, naši pa ne, da je magyar zavrnil migrantski sporazum in bo pustil meje zaprte. Ampak samo da ni orban
Odgovori
0 0
Uporabnik1874818
11. 11. 2026 09.24
Končno pojav zdravega razuma v EU, upam da se članicam ki nasprotujejo tej nesmiselni vojni, pridruži še več pametnih voditeljev!
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+6
7 1
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