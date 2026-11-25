"Rusija hoče več kot le Ukrajino," je dejal Merz med razpravo o proračunu za leto 2027 v spodnjem domu parlamenta, bundestagu. "Kdor tega ne razume, ne razume tega sveta ali pa si glede svobode, odprtosti in liberalizma naše države prizadeva za povsem drugačne cilje," je dodal.
Pripombe je naslovil na AfD in Levico, ki sta obe kritični do nemške podpore Ukrajini v njenem boju proti Rusiji.
Merz je ob tem še dejal, da Rusija čedalje bolj stopnjuje dogajanje tudi v baltski regiji, na Poljskem in v okolici Črnega morja. "Tudi tukaj, v tej državi, celo na račun človeških življenj," je dodal, pri čemer se je skliceval na avgustovsko odkritje drona, naloženega z eksplozivom, na letališču v Leipzigu, ki ga je Berlin povezal z Rusijo.
Zaradi tega "moramo mi, Evropejci, Rusiji pokazati njene meje", je dejal kancler. Poudaril je še, da je koalicija voljnih, torej skupina držav, ki podpirajo Ukrajino in so se prejšnji teden sestale v Berlinu, ponovno potrdila svojo zavezo k nadaljnji podpori Kijevu.
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