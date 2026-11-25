"Rusija hoče več kot le Ukrajino," je dejal Merz med razpravo o proračunu za leto 2027 v spodnjem domu parlamenta, bundestagu. "Kdor tega ne razume, ne razume tega sveta ali pa si glede svobode, odprtosti in liberalizma naše države prizadeva za povsem drugačne cilje," je dodal.

Pripombe je naslovil na AfD in Levico, ki sta obe kritični do nemške podpore Ukrajini v njenem boju proti Rusiji.