Tujina

Merz za omilitev prepovedi 'dizlov' in 'bencinarjev', Golob mu prikimava

, 28. 11. 2025 15.29 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , D.L.
Komentarji
44

Nemška vlada je v Bruselj poslala uradno pismo, v katerem je Evropsko komisijo pozvala k omilitvi leta 2023 sprejete uredbe, v skladu s katero bo od leta 2035 prepovedana prodaja novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem. Po delovnem obisku pri kanclerju Friedrichu Merzu je podporo tej drži izrazil tudi premier Robert Golob.

Promet
Promet FOTO: Shutterstock

Nemški kancler Friedrich Merz se je v minulih tednih že večkrat zavzel za omilitev prepovedi prodaje novih vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem oz. za več prožnosti pri prehodu na električne avtomobile. S tem je podprl pozive nemške avtomobilske industrije, ki je ena najpomembnejših in najvplivnejših panog v največjem evropskem gospodarstvu.

Minulo noč pa so se na koalicijskih usklajevanjih predstavniki vladajočih krščanskih demokratov (CDU/CSU) in socialnih demokratov (SPD) dogovorili, da v Bruselj pošljejo enotno stališče nemške vlade oz. vladne koalicije. Nemčija je tako v Bruselj poslala uradno pismo.

Kot je Merz po poročanju tujih tiskovnih agencij povedal na novinarski konferenci po sestanku koalicije, je v njem komisiji dala signal, da si v Berlinu prizadevajo "za zaščito podnebja na tehnološko nevtralen način".

Nemčija je tako po njegovih pojasnilih Bruselj pod črto pozvala, naj se tudi po letu 2035 v EU dovoli prodaja vozil s hibridnim pogonom in "visoko učinkovitih" vozil z motorjem z notranjim zgorevanjem.

"Dolgoročna vzdržnost nemške avtomobilske panoge, zagotavljanje delovnih mest, to je naš glavni argument. Strinjamo se, da je prihodnost električna, a moramo biti odprti za več tehnologij. Potrebujemo prožnost," je Merzu pritrdil predsednik SPD ter vicekancler in finančni minister Lars Klingbeil.

Podporo nemški drži je na novinarski konferenci po današnjem delovnem obisku pri Merzu izrazil tudi premier Robert Golob. "Naj takoj povem, da se Slovenija strinja s pristopom, da podnebne cilje ohranimo, poiščemo pa najbolj ustrezno pot tja in pri tem zadržimo konkurenčnost evropskega gospodarstva. Avtomobilska industrija je eden od takih primerov, kjer so cilji ustrezni, mogoče pa je pot enostavno preveč rigidno določena s strani uradniških struktur v Bruslju," je dejal predsednik vlade.

Čeprav je sam, kot je dejal, navdušenec nad električno mobilnostjo in čeprav bodo v novomeškem Revozu izdelovali male električne avtomobile, je Golobova izkušnja taka, da so električni avtomobili v tem trenutku zelo dobri za kratke mestne vožnje, hkrati pa imajo predvsem hibridi marsikaj dobrega ponuditi na daljših razdaljah.

Preberi še Twingo v Novo mesto prinesel več sto delovnih mest

Najverjetneje še več kot 10 let v Evropi, tako Golob, ne bomo mogli izpolniti vseh ciljev na področju mobilnosti izključno z električno mobilnostjo, še posebej, ker ji omrežja in sistemi napajanja niso prilagojeni.

"S tega vidika je bistveno bolj pragmatično, da se vlaga več naporov in tudi denarja v razvoj učinkovitih hibridnih sistemov, ki bodo združevali najboljše iz sveta motorjev z notranjim zgorevanjem na eni strani in električne mobilnosti na drugi," je dejal predsednik slovenske vlade in dodal, da "zato tudi podpiramo pismo, ki je bilo poslano".

Evropska komisija naj bi sicer na podlagi pospešene revizije uredbe iz leta 2023 po napovedih 10. decembra predstavila nove predloge za spremembe, ki naj bi avtomobilski industriji ponudila prožnost pri doseganju cilja postopnega opuščanja motorjev z notranjim zgorevanjem. Več podrobnosti v Bruslju za zdaj ne razkrivajo.

avtomobilska industrija prepoved dizlov in bencinarjev Evropska komisija Friedrich Merz Robert Golob hibridni pogon
KOMENTARJI (44)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motomar123
28. 11. 2025 17.36
beda.i
ODGOVORI
0 0
Smrtlevičarjem
28. 11. 2025 17.23
+2
Naš osel prikimala vedno ko mu voda v grlo teče
ODGOVORI
3 1
galeon
28. 11. 2025 17.31
+1
Saj mora, drugače ne dobi dinarčkov. Tudi Orbanu jih ne dajo pa se zato ne sekira, ker ima za prijatelja Rusa.
ODGOVORI
1 0
galeon
28. 11. 2025 17.12
-3
Ne pozabite, da imajo arabci nadzor tudi nad elektičnimi vozili. Zato pa jih ne skrbi. In ne pozabite, da se je NIKOLA TESLA že v svojem času vozil z električnim fordom T 150 km/h pa ni imel nobene baterije.
ODGOVORI
2 5
Cmrlj3
28. 11. 2025 17.22
+2
a kar s Fordom T 150km/h, a? Pa od kje jih pobirate hahaha
ODGOVORI
4 2
galeon
28. 11. 2025 17.28
+2
Cmrl izobražuj se, pa se ne boš čudil.
ODGOVORI
2 0
marmilan
28. 11. 2025 17.10
+4
sekta je spet dobila sendič s poliko in pingo sok na Trstenjakovi, da lahko pljuva. Smrt janšizmu.
ODGOVORI
7 3
OmniLiberalec42
28. 11. 2025 17.10
+3
"Planned obsolesence". Izraz, ki bo lastnike kapitala popeljal v višave, zemljo pa k vragu. Zato danes avti že po enem letu končajo pri mehaniku. Zato vsake dve leti kupujete nov telefon. Ko ljudje tožijo o "ne delajo jih več kakor so jih včasih", govorijo točno o tem izrazu, zavestno ali ne. To je največji nasprotnik od vseh. Pusti migrante, pusti politike, in pusti soseda. Dokler bomo kapitalu omogočali, da nam prodaja škarf robo, z plastičnimi nosilci šraufov, poceni kitajske elektronike čez glavo pa še več, in še in še in še. Dokler Bruseljski bedniki ne zrihtajo po celi EU ustavne pravice do popravila, smo lahko trdno prepričani da jih figo zanima okolje, in podobne ovire pred neskončnim zaslužkom, ne glede na to koliko električnih vibratorjev nam probajo vsilit.
ODGOVORI
3 0
Kod.
28. 11. 2025 17.10
+0
A je Golob povedal Merzu da je potrebno ilegalne pridne roke takoj legalizirati?💪 A mu je Merz prikimav 😁
ODGOVORI
2 2
seter73
28. 11. 2025 17.05
-2
a ta golob gabzdaj sesa ze na karnevalih ne samo na zasebnih zabavah
ODGOVORI
2 4
galeon
28. 11. 2025 16.57
+16
Nič se bat. Ko bo prišel čas, bo še zmeraj vse dovoljeno. Bodo sami rekli tovarnam da naj kar delajo bencine in dizle še naprej. Utopija neumne blondinke in njenih podpornih ovc se ne bo izšla. Elektrike ne bo nikol v avtih za več kot vzorec. Je svet to probal že v 50 letih pa se ni izšlo.
ODGOVORI
16 0
Stojadina-sportiva
28. 11. 2025 16.54
+5
Kimat za 8 čukov. Zelo garaško delo de bote vedl 😅
ODGOVORI
6 1
Dragica Cegler
28. 11. 2025 16.54
+7
Če bi Merz rekel, naj gre Golib v Ljubljano peš ,bi mu Golob prikimal.Kako mi gredo na živce ti zluzavi politiki.
ODGOVORI
11 4
marmilan
28. 11. 2025 17.12
+0
sekta sđs a boli, ovčke janshistične.
ODGOVORI
5 5
2mt8
28. 11. 2025 16.51
+9
Golob kima Merzu, Jankoviću, Vučiću, Putinu, Trumpu, Orbanu...
ODGOVORI
10 1
Tho mp son
28. 11. 2025 16.47
+8
Preden je kancler poslal pismo , se je posvetoval z vrhunskim mešetarjem z elektriko .
ODGOVORI
10 2
Mason666
28. 11. 2025 16.47
+7
Zdaj ko crkujejo, zdaj bi dalje vozli deisel
ODGOVORI
9 2
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 16.44
+3
Da Ded Panzerwagen ne propade... Pa od 140 med bo tudi mogoče kaka videla gospodarstvo.
ODGOVORI
3 0
Srebrnl breg
28. 11. 2025 16.42
+4
Robi prikimava.
ODGOVORI
6 2
Muca ne grize
28. 11. 2025 16.43
+2
Točno tako.
ODGOVORI
4 2
Burgman
28. 11. 2025 16.41
+4
Golob Dej nehaj samo prikimavat Saj neves kaj delaš Kar nekaj v pozornosti si želiš ker jo v Sloveniji nimaš več.
ODGOVORI
8 4
marmilan
28. 11. 2025 17.13
+0
a svečko res, nismo vedeli. smrt janšizmu.
ODGOVORI
2 2
Aijn Prenn
28. 11. 2025 16.40
+7
Lej, lej, a pol sem prav napovedal??
ODGOVORI
7 0
Naiven_od_rojstva
28. 11. 2025 16.40
+8
Elektro mafija
ODGOVORI
8 0
9876543
28. 11. 2025 16.38
+8
Kaj torej? Če bo jutri Ursula rekla, da vsi na plin, bo Golob spet prikimaval, potem bo Macron rekel, da na repico in bi Golob spet prikimaval,....
ODGOVORI
10 2
but_the_ppl_are_retarded
28. 11. 2025 17.32
Če bo, tk ko je rekla ok, če bo pa tk, ko dela gremo pa vsi na vole pa osle prej ko slej...
ODGOVORI
0 0
Na pol ovca
28. 11. 2025 16.37
+8
In tem be-bc-em EU ovce kimajo, EU mora propasti, no ja saj bo.
ODGOVORI
9 1
