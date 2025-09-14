Svetli način
Merzova CDU zmagovalka lokalnih volitev, velik skok AfD

Düsseldorf, 14. 09. 2025 21.33 | Posodobljeno pred 18 minutami

STA
Krščansko-demokratska unija (CDU) nemškega kanclerja Friedricha Merza je zmagovalka lokalnih volitev v najbolj naseljeni nemški zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija, hkrati pa je veliko rast števila glasov doživela skrajno desna populistična Alternativa za Nemčijo (AfD).

Glede na število preštetih glasov do 20.20 ure, je CDU osvojila 34,6 odstotka, s čimer je potrdila vodilno mesto v tej zvezni deželi. Socialdemokratska stranka (SPD) je osvojila 22 odstotkov glasov, kar je 2,3 odstotka manj kot na prejšnjih volitvah pred petimi leti in najslabši rezultat stranke v zvezni deželi, ki je sicer nekoč veljala za socialdemokratska utrdbo.

Voltve v Nemčiji
Voltve v Nemčiji FOTO: AP

Skrajno desna AfD je po poročanju dpa osvojila 15,3 odstotka, s čimer je potrojila število glasov glede na prejšnje lokalne volitve in se uvrstila na tretje mesto pred Zelene. Slednji so doživeli hud poraz, saj so osvojili le 12,9 odstotka glasov, kar je 7,1 odstotka manj kot pred petimi leti. Stranka Levica je osvojila 5,3 odstotka, dodaja nemška tiskovna agencija.

Predstavniki CDU in SPD, ki na zvezni ravni sestavljajo vladno koalicijo pod vodstvom kanclerja Friedricha Merza, so izrazili zaskrbljenost zaradi uspeha AfD, ki se sicer za svoj uspeh na zvezni ravni lahko zahvali predvsem podpori na vzhodu države.

"Uspeh AfD nas mora prisiliti k razmisleku in nam ne sme dovoliti mirnega spanca. To se nanaša tudi na mojo stranko, ki je zmagovalka volitev," je dejal predsednik deželne vlade Severnega Porenja-Vestfalije Hendrik Wuest.

V mestih Gelsenkirchen in Duisburg sta se županska kandidata AfD uvrstila v drugi krog volitev, ki bo potekal čez dva tedna.

Volitve so pozorno spremljali tudi v Berlinu, saj zadnje večje volitve v Nemčiji letos veljajo za prvi politični preizkus javnega mnenja po februarskih predčasnih parlamentarnih volitvah. Kancler Merz je še pred volitvami dejal, da bo skrbno preučil izide glasovanja.

