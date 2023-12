Mešanec med psom in volkom ubil trimesečnega dojenčka

Žival je na kraju dogodka evtanaziral veterinar, so sporočili iz šerifovega urada. Župan Tony Picklesimer je malčkovo smrt označil za tragično. " Potrjeno je bilo, da je enega od naših otrok tukaj v Chelseaju ubil eksotični družinski hišni ljubljenček. Včeraj popoldne, potem ko so ga odpeljali v bolnišnico, je podlegel poškodbam, " je povedal za CBS. Razkril je še, da so bili v času napada v hiši še drugi otroci.

Policisti so klic zaradi napada živali, ki so jo opisali kot "hibrida med psom in volkom", prejeli v četrtek okoli 13. ure po lokalnem času. Dojenčka so odpeljali v bolnišnico, kjer so ga zaradi poškodb, ki jih je utrpel, razglasili za mrtvega. S preiskavo okoliščin otrokove smrti še nadaljujejo, poroča BBC.

Hibridi volčjega psa so v nekaterih ameriških zveznih državah prepovedani kot hišni ljubljenčki, v Alabami pa so dovoljeni.

Po podatkih Mednarodnega centra za volkove v Minnesoti je "volčji hibrid" mladič domačega psa in volka, ki sta se parila. Ljudje jih pogosto zamenjujejo z volčjimi psi, ki so psi z volčjim poreklom, je povedala Giselle Narvaez Rivera, kustosinja pri omenjenem centru. Dodala je, da so križanci med psi in volkovi v ZDA veliko redkejši kot volčji psi.

Mnenja o tem, ali so primerni za hišne ljubljenčke ali ne, so deljena. Višji, kot je odstotek volka v živali, manjša je namreč verjetnost, da jih bodo ljudje lahko imeli za hišne ljubljenčke. Zvezni zakon v ZDA mešance volkov in psov uvršča med domače živali, zato je dovoljeno imeti enega kot hišnega ljubljenčka. Vendar ima večina ameriških zveznih držav svoje zakone, ki urejajo vzrejo in lastništvo takšnih živali, in se med državami razlikujejo. Nekaj držav, kot so Illinois, Michigan in New York, jih je celo prepovedalo. V Alabami zakon tega ne prepoveduje, obstajajo pa pravila glede ravnanja z njimi.

Vsako leto v ZDA zavržejo na tisoče teh živali, ker jih ljudje kupijo, nato pa zanje niso pripravljeni skrbeti. Narvaezova je dejala, da je imeti takšno žival za ljubljenčka lahko izziv zaradi njihovega nepredvidljivega vedenja."Če nameravate to narediti, morate upoštevati ogromno stvari, zlasti če imate otroke," je povedala za BBC.

V Združenem kraljestvu medtem zakoni za prvo generacijo volčjih psov – kjer je eden od staršev mladiča volk – v skladu z Zakonom o nevarnih divjih živalih iz leta 1976 zahtevajo dovoljenje za lastništvo. Je pa zakonito imeti enega, če je ta tri generacije oddaljen od prvotnega volčjega starša.