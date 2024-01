'Mesec dni je bila to hiša tišine': po strelskem napadu odprli vrata fakultete

Sedež filozofske fakultete Karlove univerze v središču Prage, kjer je 21. decembra v strelskem pohodu študent ubil 14 ter ranil 25 oseb, nato pa storil samomor, je natanko mesec dni po tragediji za nekaj ur delno odprla svoja vrata. Del fakultete je bil tako odprt za študente in zaposlene, medijem pa so vstop prepovedali. Za delno odprtje so se sicer odločili po pogovoru s psihologi. "Zavedamo se, da odpiramo zgolj del fakultete, a to je velik korak v procesu zdravljenja," je dejala dekanja fakultete Eva Lehečkova.

Na delnem odprtju praške fakultete, prizorišču smrtonosnega strelskega pohoda, v katerem je poleg strelca umrlo tudi 14 drugih oseb, so med drugim potekala krajša predavanja in izmenjave knjig. Predstavniki fakultete in univerze so novinarjem povedali, da je cilj dogodka "Odprtje fakultete" pomagati ljudem, da se po tragediji vrnejo v akademsko življenje in da se skupaj soočijo s tem, kar se je v teh prostorih zgodilo pred božičem.

"Zavedamo se, da se danes odpiramo le za del dneva in le del fakultete, vendar pa je to velik korak v procesu zdravljenja," je dejala dekanja fakultete Eva Lehečkova ter dodala, da je vesela, da je fakulteta, čeprav le za kratek čas, znova zaživela. "Mesec dni je bila to hiša tišine," je dejala. Rektorica Karlove univerze Milena Kralickova se je zahvalila študentom, ki so sodelovali pri organizaciji dogodka, vodstvu fakultete za odprtost in ustrežljivost ter ostalim univerzam in javnosti za podporo. Del stavbe je bil odprt med 11.30 in 16. uro, a le za študente in zaposlene na fakulteti. Fotografom in novinarjem vstop ni bil dovoljen.

Da bi se rešili, so se v času streljanja nekateri zatekli na streho

Prodekan fakultete Martin Pehal je za medije povedal, da so vsi današnji dogodki namenjeni spominu na decembrsko tragedijo. Povedal je tudi, da so se za delno odprtje stavbe odločili po priporočilih psihologov, ki pravijo, da je vrnitev na prizorišče streljanja pomemben del zdravljenja.

Pouk v poletnem semestru se bo predvidoma začel 19. februarja v glavni stavbi na Trgu Jana Palacha. Zaprto bo ostalo le četrto nadstropje, ki je tudi najbolj poškodovano. Med policijskim posredovanjem na fakulteti 21. decembra je bilo namreč uničenih ali poškodovanih skoraj 140 vrat. Pouk iz četrtega nadstropja bodo ta čas preselili v druga poslopja, poroča portal Brno Daily.

Tisoče sveč v spomin na žrtve strelskega pohoda