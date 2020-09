Mesec dni po eksploziji, v bejrutskem pristanišču izbruhnil ogromen požar

Podjetja, ki imajo svoje prostore v bližini, so svoje zaposlene evakuirala. Libanonska vojska je zaprla glavno cesto, ki vodi vodi do pristanišča.

4. avgusta je prav v tem pristanišču odjeknila ogromna eksplozija z močnim udarnim valom in gobastim oblakom, ki je stresla celoten Bejrut. Porušenih in uničenih je bilo več tisoč stavb, okna so popokala več kilometrov stran, ulice so bile polne ruševin in razbitin. Umrlo je 190 ljudi, ranjenih je bilo preko 6500.

Eksplodiralo je 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga sedem let, kljub številnim opozorilom o nevarnosti, hranili v pristanišču. Po eksploziji je izbruhnila tudi politična kriza, krivdo za eksplozijo so namreč pripisali vladajoči politični eliti, ki je bila o tonam vnetljivega amonijevega nitrata obveščena, a ni storila ničesar. Jezni Libanonci, ki so se že pred tem znašli v najhujši gospodarski krizi po koncu državljanske vojne, so na protestih zahtevali odstop vlade. Ta je zatem tudi odstopila.