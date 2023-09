Mesec dni po izpustu vode iz Fukušime v ribah niso zaznali tritija

Vodo so v elektrarni uporabljali za hlajenje, nato so jo prečistili in ji odstranili večino radioaktivnih elementov razen tritija. Preostali tritij so razredčili na eno štiridesetino koncentracije, ki jo dovoljujejo japonski varnostni standardi, preden so jo lahko izpustili v Tihi ocean. Vodo so spustili skozi podvodni tunel, ki je od obmorske elektrarne, ki sta jo leta 2011 uničila močan potres in cunami, oddaljen en kilometer.

Ribe so lovili na dveh točkah v petkilometrskem območju od izpusta. Lovili so jih vsak dan, razen ob slabih vremenskih razmerah, in v 64 ribah tritija niso zaznali. Agencija načrtuje, da bo do konca marca 2024 pregledala približno 180 vzorcev, pri čemer naj bi zbirna mesta ostala nespremenjena, poroča The Japan Times.

Zaradi izpusta vode iz elektrarne je Kitajska sporočila, da prepoveduje uvoz japonske morske hrane. Japonska agencija za ribištvo pa je sedaj optimistično sporočila, da novica o izpustu vode na domače potrošnike ni vplivala.