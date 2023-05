Mesec dni po nesreči štirje otroci še vedno pogrešani v kolumbijski džungli

Nesreča, v kateri je bil udeležen, ni imela tragičnih posledic, posadka in potniki so – potem ko so tehniki pregledali motor – lahko nadaljevali let. A Londoño je bil leta 2019 vpleten v še hujšo nesrečo, ko je tovorno letalo, s katerim je potoval, po vzletu iz kraja San Jose del Guaviare zasilno pristalo, on pa je bil lažje poškodovan, ker je nanj padel tovor. "Tukaj se to dogaja ves čas," pravi.

"V zraku smo bili kakšnih 30 sekund, ko je motor nenadoma začel kašljati. Videli smo, da se propeler upočasnjuje in letalo je začelo izgubljati višino," pripoveduje Diego Londoño , 30-letnik iz oddaljenega kolumbijskega amazonskega mesta Mitú, ki je pred tremi meseci letel iz svojega domačega kraja v San Jose del Guaviare, ko je letalo je nenadoma izgubilo moč. "Vse se je odvilo zelo hitro, v nekaj minutah smo bili spet na tleh in nič se ni zgodilo."

Kje so pogrešani otroci?

Medtem ko Kolumbija čaka na znak, ali so štirje otroci, ki so po letalski nesreči 1. maja izginili v džungli, morda še živi, pa so vse glasnejše kritike, da so nevarni letalski incidenti v oddaljeni Amazoniji – na območju, kjer je letalski promet največkrat edina povezava med naseljenimi kraji – vse preveč pogosti.

Spomnimo, v letalski nesreči 1. maja so umrli trije odrasli na krovu, vključno s pilotom in mamo otrok Magdaleno Mucutuy. V okoliških gozdovih pa so našli le sledi otrok: improvizirano zatočišče, otroško stekleničko, umazano plenico in celo nekaj, kar bi lahko bile majhne stopinje. Ta odkritja so okrepila upanje, da so 13-letna Lesly Jacobombaire Mucutuy, devetletna Soleiny Jacobombaire Mucutuy, štiriletni Tien Ranoque Mucutuy in dojenčica Cristin Ranoque Mucutuy preživeli. Vendar obsežno iskanje, v katerem sodeluje več sto vojakov in lokalnih staroselcev, več kot štiri tedne po strmoglavljenju do zdaj ni obrodilo sadov.

Kolumbijski predsednik Gustavo Petro je sicer pred dvema tednoma na spletu sporočil, da so tri otroke in dojenčka našli žive, a je dan kasneje objavo izbrisal. Ob tem je pojasnil, da so poročila o njihovi najdbi za zdaj še nepotrjena.