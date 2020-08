Mesec dni po razlitju nafte na obale Mavricija naplavilo poginule delfine

Tamkajšnji okoljevarstveniki trdijo, da so delfini poginili zaradi hudega onesnaženja morja po razlitju nafte, del krivde pa pripisujejo tudi oblastem, ki so dovolile, da se del ladje na koralnem grebenu potopi. Na poginulih delfinih bodo zdaj opravili obdukcijo, je sporočila policija.

Pogled na poginule delfine je med prebivalci povzročil veliko jeze. "Zjutraj sem se zbudil in jih zagledal na obali. To je hujše kot nočna mora. Mnoge nevladne organizacije, ribiči in strokovnjaki so trdili, da ladje ne bi smeli potopiti na kraju, kjer so jo, saj je bil to dom delfinov. Oblast je sprejela slabo odločitev," je za BBC povedal eden od domačinov. Kot je pojasnil, jih je sam videl okoli 10, oblasti pa so jih na koncu našle že 17.